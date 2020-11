JNU में बोले PM Modi, विचारधारा पर गर्व स्वाभाविक, लेकिन इसे बोझ मत बनाइए

नई दिल्लीः PM Modi गुरुवार को JNU में थे. प्रत्यक्ष तो उनकी मौजूदगी नहीं रही, लेकिन वर्चुअली वह कार्यक्रम में शामिल हुए जो कि स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के अनावरण पर हुआ. हालांकि वामपंथी धड़े की पूरी कोशिश थी कि वह इस कार्यक्रम को हंगामे में तब्दील कर दे,

लेकिन उनकी यह असफल कोशिश नाकाम ही रही. गुरुवार शाम को सोशल मीडिया पर JNUSU का एक पोस्टर शेयर हो रहा था, जिसमें MODI GO BACK लिखा हुआ था.

इसके विपरीत PM Modi सरल शब्दों का चुनाव करते गए और JNU को JNU की ही भाषा में समझाते गए, बस तरीका कुछ अलग रहा.

JNU में हो रहा था विरोध

हालांकि विरोध के सभी स्वर शाम करीब 5 बजे उस वक्त शांत हो गए जब लंबे समय से अनावरण का इंतजार कर रही प्रतिमा से पर्दा उठा और युवा शक्ति और जोश को सही दिशा देने वाले स्वामी विवेकानंद का आदम कद स्वरूप सबके सामने आया.

वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो रहे इस अनावरण कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी उपस्थित थे. लेफ्ट का गढ़ कहे जाने वाले JNU में इस कार्यक्रम को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं. कई छात्र संगठनों ने परिसर में विवेकानंद की मूर्ति लगाने का विरोध करते हुए नारेबाजी की.

#WATCH: One thing that has harmed a lot to democratic setup of our country is giving more priority to one's own ideology than interest of nation...Our thinking should align with interest of our nation & not be against it: PM Modi after unveiling statue of Swami Vivekananda at JNU pic.twitter.com/TSqQI2OfkH

— ANI (@ANI) November 12, 2020