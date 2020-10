सरदार पटेल को PM Modi की श्रद्धांजलि, 'पुलवामा पर विपक्ष की बयानबाजी से गहरा घाव'

अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंच गए हैं. यहां पर पीएम मोदी ने सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है. प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी.

उन्होंने अपने संबोधन में पुलवामा हमले का जिक्र किया. पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने इस मुद्दे पर जो गंभीर और भद्दे भद्दे आरोप मुझपर लगाए, उससे मेरे दिल में गहरा घाव हुआ.

पाकिस्तान के गुनाह कबूलने से कई नेता बेनकाब- पीएम मोदी

The country can never forget that some people were not saddened at the sacrifice of the security personnel during the Pulwama attack. At that time, these people were only doing politics...I request them not to do such politics in the interest of the nation: PM Modi https://t.co/8sTGRztHKS pic.twitter.com/2xo0xq3ZFM

— ANI (@ANI) October 31, 2020