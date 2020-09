PM Modi को Birthday पर मिल रहे हैं बधाई संदेश, जानिए भाजपा नेताओं ने क्या कहा

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुरुवार को 70 वां जन्म दिवस रहे हैं. इस मौके पर देशभर से बधाई संदेशों का सिलसिला जारी है. सियासत से जुड़े लोग, नेतागण, मंत्री-विधायक और भाजपा भी लोगों के साथ मिलकर इस दिन के खास बना रही है. कई कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं. इस बीच देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. इसके अलावा किसने कहा PM को Happy Birthday, डालते हैं एक नजर-

जानिए राष्ट्रपति ने बधाई में क्या कहा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीएम के जन्मदिन के मौके पर ट्वीट कर बधाई संदेश दिया है. राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. आपने भारत के जीवन-मूल्यों व लोकतांत्रिक परंपरा में निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया है.

मेरी शुभेच्छा और प्रार्थना है कि ईश्वर आपको सदा स्वस्थ व सानन्द रखे तथा राष्ट्र को आपकी अमूल्य सेवाएं प्राप्त होती रहें.

गृहमंत्री शाह ने कई ट्वीट कर जाहिर की भावनाएं

पीएम मोदी के जन्मदिन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी है. अमित शाह ने लिखा, 'राष्ट्रसेवा और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित देश के सर्वप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र को जन्मदिन की शुभकामनाएं.

मोदी जी के रूप में देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिसने लोक-कल्याणकारी नीतियों से वंचित वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा और एक मजबूत भारत की नींव रखी. शाह ने कई ट्वीट कर अपनी भावनाएं जाहिर कीं.

प्रकाश जावड़ेकर ने दी बधाई

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर कहा, ‘‘दृढ़ निश्चय और मजबूत इच्छा शक्ति से देश को नई ऊंचाईयों पर ले जाने वाले प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं.

आपके मार्गदर्शन में देश लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है. ईश्वर आपको स्वस्थ, दीर्घायु एवं खुशहाल जीवन प्रदान करें.

रक्षामंत्री ने भी किया ट्वीट

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी. राजनाथ सिंह ने ट्वीट में लिखा- पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं. भारत को उनके सूक्ष्म नेतृत्व, दृढ़ विश्वास और निर्णायक कार्रवाई से काफी फायदा हुआ है.

Greetings and warm wishes to PM Shri @narendramodi on his birthday. India has benefited tremendously from his astute leadership, firm conviction &decisive action. He has been working assiduously towards empowering the poor & marginalised. Praying for his good health and long life

