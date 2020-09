Agricultural Bill राज्यसभा में पास, PM Modi ने बताया ऐतिहासिक दिन

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने राज्यसभा में भी Agricultural Bills को पारित करवा लिया है. अब राष्ट्रपति (President) की मंजूरी के बाद ये अधिनियम बन जायेगा. कृषि से संबंधित दो बिल राज्यसभा (Rajyasabha) में पास हो गए हैं.

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020 और कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 को ध्वनि मत से पारित किया गया.

पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक दिन

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के कृषि इतिहास में एक बड़ा दिन करार दिया है. साथ ही पीएम ने कहा कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी.

For decades, the Indian farmer was bound by various constraints and bullied by middlemen. The bills passed by Parliament liberate the farmers from such adversities. These bills will add impetus to the efforts to double income of farmers and ensure greater prosperity for them.

PM मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत के कृषि इतिहास में आज एक बड़ा दिन है. संसद में अहम विधेयकों के पारित होने पर मैं अपने परिश्रमी अन्नदाताओं को बधाई देता हूं. यह न केवल कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा, बल्कि इससे करोड़ों किसान सशक्त होंगे.

अन्नदाता को बिचौलियों से मिली आजादी- प्रधानमंत्री

I said it earlier and I say it once again:

System of MSP will remain.

Government procurement will continue.

We are here to serve our farmers. We will do everything possible to support them and ensure a better life for their coming generations.

— Narendra Modi (@narendramodi) September 20, 2020