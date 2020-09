PM Modi की फोन डिप्लोमेसी कोरोना काल में भी जारी

नई दिल्ली: भारतीय सीमा पर चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए पीएम मोदी की वैश्विक नेताओं के साथ कूटनीतिक बातचीत का दौर जारी है. पीएम मोदी ने पिछले दो दिनों में एशिया के दो अहम नेताओं से फोन पर चर्चा की. इसमें से एक थे सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल-सऊद और दूसरे थे पीएम मोदी के अभिन्न मित्र शिंजो आबे.

कोरोना संकट पर सऊदी शाह से चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने सऊदी अरब के बुजुर्ग किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल-सऊद (Salman Bin Abdulaziz Al Saud) से फोन पर बात की. इस दौरान दोनों नेताओं ने कोरोना महामारी के चलते उपजी वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की.

पीएम मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि ‘किंग सलमान से कोविड-19 महामारी सहित सऊदी अरब की अध्यक्षता में जी-20 देशों द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में फोन पर बात हुई. हाल के वर्षों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों में हुई अद्भुत वृद्धि की भी हमने समीक्षा की.’इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि टेलीफोन पर हुई इस वार्ता के दौरान पीएम ने जी-20 देशों की बैठक की अध्यक्षता करने और कुशल नेतृत्व देने के लिए सऊदी अरब की सराहना की. प्रधानमंत्री मोदी ने सुलतान सलमान को कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी भारतीयों की मदद करने के लिए ‘विशेष शुक्रिया’ कहा.

पीएमओ के मुताबिक दोनों नेताओं ने भारत और सऊदी अरब के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर संतुष्टि जताई और सभी क्षेत्रों में सहयोग को आगे और भी मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई.

जापानी पीएम से भी चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने गुरुवार को ही जापान के अपने समकक्ष शिंजो आबे से टेलीफोन पर बात की और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए उनका आभार व्यक्त किया. विदेश मंत्रालय ने कहा कि मोदी ने आबे को जापान की नई सरकार के साथ निकटता से काम करने के अपने इरादे से अवगत कराया और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं.

Made a phone call to my dear friend @AbeShinzo to wish him good health and happiness. I deeply cherish our long association. His leadership and commitment have been vital in taking India-Japan partnership to new heights. I am sure this momentum will continue in the coming years.

— Narendra Modi (@narendramodi) September 10, 2020