बजट सत्र: सर्वदलीय बैठक में बोले PM मोदी, सरकार हर मुद्दे पर करेगी चर्चा

दिल्ली: संसद के बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को सर्वदलीय बैठक में कहा कि सरकार विपक्ष की राय सुनने और हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संवाददाताओं को ये जानकारी दी. आपको बता दें कि कल से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है और इसमें विपक्ष नागरिकता संशोधन कानून पर हंगामा कर सकता है.

सभी मुद्दों पर हो सार्थक चर्चा: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'देश के आर्थिक हालात पर चर्चा का प्रस्‍ताव आया है. मैं इसका स्‍वागत करता हूं और आप सब के द्वारा प्रस्‍तावित सभी आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की जरूरत है. सरकार सभ मुद्दों पर सार्थक और समृद्ध विमर्श चाहती है. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संवाददाताओं से कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक में बताया कि सरकार विपक्ष की राय सुनने और हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है.

1 फरवरी को को पेश होगा बजट

आपको बता दें क‍ि 1 फरवरी को 2020-21 बजट पेश किया जाएगा. बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 11 फरवरी तक चलेगा. सत्र की शुरुआत राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन के साथ होगी और 1 फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन साल 2020-21 का आम बजट पेश करेंगी.

ये दल रहे बैठक में शामिल

Union Minister of Parliamentary Affairs Pralhad Joshi after the all-party meeting: The government is ready and the Prime Minister has said that not just a debate but a structured debate should take place on every issue. #Budgetsession2020 pic.twitter.com/nDwlcM5o8n

सरकार की ओर से बृहस्पतिवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, वाम दलों आदि ने हिस्सा लिया. बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी आदि वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद थे.

विपक्ष के रुख में नरमी नहीं

Ghulam Nabi Azad, Congress, after all-party meet: Govt is focussed only on getting Bills passed but we also drew their attention towards sinking economy, rising unemployment&Kashmir. We told them Farooq Abdullah be released so that he can attend Parliament, others be released too pic.twitter.com/DNSZqBrGpz

— ANI (@ANI) January 30, 2020