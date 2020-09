Bihar Election 2020: विकास की रफ्तार तेज, पीएम मोदी ने दी 541 करोड़ की सौगात

पटना: बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में NDA की ओर से भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के चेहरे को आगे किया गया हो लेकिन बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी वैतरणी पार करने में NDA समर्थ नहीं है. हर रोज पीएम मोदी बिहार के हित में ऐतिहासिक योजनाओं का श्रीगणेश कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने मंगलवार को बिहार में शहरी इंफ्रास्ट्रक्टर से जुड़े 7 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया.

Urbanisation is the reality of present times. For many decades, it was considered that urbanisation was a problem in itself. But I don't think that way. If it is a problem, there are opportunities also. BR Ambedkar was a big supporter of urbanisation: PM Narendra Modi https://t.co/SyfuLvFkFF pic.twitter.com/Sa5eF5a2QS

— ANI (@ANI) September 15, 2020