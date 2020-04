पीएम मोदी ने ओमान के सुल्तान से की बात, दोनों देश साथ करेंगे कोरोना का सामना

नई दिल्लीः भारत में कोरोना महामारी से निपटने में केद्र सरकार ने जिस तरह की सक्रियता दिखाई है, इंतजाम करते हुए लॉकडाउन में बंद लोगों का मनोबल बढ़ाया है. इसकी तारीफ दुनियाभर में हो रही है. कोरोना को लेकर भारत की नीतियों और इलाज के तरीकों को भी साझा किए जाने की मांग हो रही है.

अमेरिका भारत की उत्पादित मलेरिया की दवा मांग ही रहा है. इसी के साथ भारत भी एक हाथ से खुद को संभाल रहा है तो दूसरे से दुनिया का हाथ थामकर उन्हें इस संकट से उबरने में ताकत दे रहा है.

ओमान के सुल्तान से की बातचीत

इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से टेलीफोन पर बातचीत की और कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के उपायों पर चर्चा की. पीएम मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है. मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, ओमान के सुल्तान से कोविड-19 और इसके प्रभाव को कम करने के बारे में चर्चा की. प्रधानमंत्री ने ओमान में भारतीय समुदाय के लोगों के कुशलक्षेम पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने के लिये सुल्तान को धन्यवाद दिया.

Spoke to His Majesty Sultan of Oman about COVID-19 and how to limit its impact. Also expressed thanks for HM's personal attention to the well-being of the Indian community in Oman.

— Narendra Modi (@narendramodi) April 7, 2020