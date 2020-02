कुछ घंटों में पीएम मोदी करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास, जानिए तय कार्यक्रम

लखनऊः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज(शनिवार) को चित्रकूट के गोंडा गांव पहुंचेंगे. यहां वह बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास करेंगे. बुन्देलखंड के विकास की नई राह खोलते हुए प्रधानमंत्री डिफेंस कॉरीडोर के तहत कई हजार करोड़ रुपये के निवेश और रोजगार की घोषणा भी कर सकते हैं. प्रधानमंत्री करीब डेढ़ घंटे तक धर्मनगरी में रहेंगे.

राज्यपाल और सीएम भी पहुंचेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार दोपहर एक बजे के बाद प्रयागराज से हेलीकाप्टर से गोंडा गांव पहुंचेंगे. उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आएंगे. गोंडा गांव में प्रधानमंत्री मोदी बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे के शिलान्यास के साथ कृषि, पेयजल परियोजनाओं व यूपिडा के स्टालों का अवलोकन करेंगे.

यह कार्यक्रम हैं तय

डिफेंस कॉरीडोर और बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे के अलावा पीएम किसान योजना के एक वर्ष पूर्ण होने बनाई गई लघु फिल्म प्रधानमंत्री के साथ सभा में मौजूद लोग भी देखेंगे. प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत देश के शत-प्रतिशत किसानों के लिए केसीसी जारी करने के अभियान की शुरुआत भी धर्मनगरी से की जाएगी. प्रधानमंत्री मंच पर अपने हाथों से नौ राज्यों के दस किसानों को केसीसी के प्रमाणपत्र भी देंगे. इसके अलावा देश में 10 हजार कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना को लेकर नए कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे.

ऐसा होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट के भरतकूप के पास से शुरू होकर बांदा, हमीरपुर, महोबा और औरैया होते हुए इटावा के कुदरैल गांव के पास यमुना एक्सप्रेसवे से मिल जाएगा. इससे बुंदेलखंड से देश की राजधानी दिल्ली तक आने-जाने में समय और संसाधनों की बचत होगी. 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, ओरैया और इटावा जिलों को लाभ मिलने की उम्मीद है.

