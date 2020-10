"केशुभाई का जाना मेरे लिए किसी पिता तुल्य के जाने की तरह है"

नई दिल्ली: गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य में भाजपा के कद्दावर नेता रहे केशुभाई पटेल (Keshubhai Patel) का गुरुवार को निधन हो गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भावुक संदेश जारी करते हुए अपने दुख को व्यक्त किया. बता दें, केशुभाई पटेल 92 साल के थे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए भावुक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा कि "हमारे प्यारे और सम्मानित केशुभाई का निधन हो गया है, मैं बहुत दुखी और दुखी हूं. वह एक उत्कृष्ट नेता थे जिन्होंने समाज के हर वर्ग की देखभाल की. उनका जीवन गुजरात की प्रगति और हर गुजराती के सशक्तीकरण के लिए समर्पित था."

Our beloved and respected Keshubhai has passed away…I am deeply pained and saddened. He was an outstanding leader who cared for every section of society. His life was devoted towards the progress of Gujarat and the empowerment of every Gujarati. pic.twitter.com/pmahHWetIX — Narendra Modi (@narendramodi) October 29, 2020

दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि "केशुभाई ने जनसंघ और भाजपा को मजबूत करने के लिए गुजरात की लंबाई और चौड़ाई की यात्रा की. उन्होंने आपातकाल के दांत और नाखून का विरोध किया. किसान कल्याण के मुद्दे उनके दिल के सबसे करीब थे. विधायक, सांसद, मंत्री या सीएम के रूप में रहें, उन्होंने सुनिश्चित किया कि कई किसान हितैषी उपाय पारित किए गए हैं."

Keshubhai travelled across the length and breadth of Gujarat to strengthen the Jana Sangh and BJP. He resisted the Emergency tooth and nail. Issues of farmer welfare were closest to his heart. Be it as MLA, MP, Minister or CM, he ensured many farmer friendly measures were passed. pic.twitter.com/qvXxG0uHvo — Narendra Modi (@narendramodi) October 29, 2020

साथ ही एक और ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा कि "केशुभाई ने मेरे सहित कई छोटे कार्याकर्त्ताओं का उल्लेख किया और उन्हें तैयार किया. सभी को उसका मिलनसार स्वभाव पसंद था. उनका निधन एक अपूरणीय क्षति है. हम सभी आज शोक मना रहे हैं. मेरे विचार उनके परिवार और शुभचिंतकों के साथ हैं. अपने बेटे भरत से बात की और संवेदना व्यक्त की। ओम् शांति."

Keshubhai mentored and groomed many younger Karyakartas including me. Everyone loved his affable nature. His demise is an irreparable loss. We are all grieving today. My thoughts are with his family and well-wishers. Spoke to his son Bharat and expressed condolences. Om Shanti. pic.twitter.com/p9HF3D5b7y — Narendra Modi (@narendramodi) October 29, 2020

पीएम मोदी ने एक Video के माध्यम से शोक संदेश जारी करके कहा, "हम सभी के प्रिय, श्रद्धेय केशुभाई पटेल जी के निधन से मैं दुखी हूं, स्तब्ध हूं. केशुभाई का जाना मेरे लिए किसी पिता तुल्य के जाने की तरह है. उनका निधन मेरे लिए ऐसी क्षति है, जो कभी पूरी नहीं हो पाएगी. करीब 6 दशक का सार्वजनिक जीवन और एक ही लक्ष्य राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रहित. केशुभाई एक विराट व्यक्तित्व के धनी थे. एक तरफ व्यवहार में सौम्यता और दूसरी तरफ फैसले लेने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति उनकी बहुत बड़ी खासियत थी. उन्होंने अपने जीवन का प्रतिफल, समाज के लिए और समाज के हर वर्ग की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था. उनका हर कार्य गुजरात के विकास के लिए रहा. उनका हर फैसला प्रत्येक गुजराती को सशक्त करने के लिए रहा. एक बहुत ही साधारण किसान परिवार से उठकर निकलने वाले हमारे केशुभाई किसान के, गरीब के उन दुखों को समझते थे, उनकी तकलीफों को समझते थे. किसानों का कल्याण उनके लिए सर्वोपरि था. पीएम मोदी से इस शोक संदेश में और भी कई बड़ी बातें कही."

