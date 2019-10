सउदी अरब दौरे पर पीएम मोदी, भारत में निवेश को लेकर हो सकता है कुछ बड़ा ऐलान

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से दो दिवसीय सउदी अरब दौरे पर हैं. पीएम सउदी अरब के रियाद में आयोजित तीसरे Future Investment Initiative फोरम में शिरकत करने पहुंचे हैं. दरअसल, सउदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुलाजीज-अल-सउद के बुलावे पर प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे हैं. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी सउदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे जिसमें दोनों देशों के बीच ऊर्जा, निवेश और तकनीक को लेकर कई अहम समझौते हो सकते हैं.

क्या है FII फोरम के वैश्विक मायने ?

सउदी अरब के रियाद में 2017 के बाद से हर वर्ष FII फोरम का आयोजन किया जाता है जिसे "दावोस इन द डेजर्ट" के नाम से भी जानते हैं. इस फोरम में दुनिया की बहुप्रतिष्ठित कंपनियां, बड़े व्यापारी और विभिन्न देशों के प्रतिनिधि पधारते हैं और सउदी में निवेश के नए-नए आयामों पर चर्चा करते हैं. साल 2018 में आयोजित इस फोरम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पहुंचे थे जबकि इस साल भारत के प्रधानमंत्री मोदी इस फोरम में चीफ गेस्ट होंगे.

PM Modi to Arab News: Within G20, India & Saudi Arabia have been working together to reduce inequality & promote sustainable development. I'm happy to note that Saudi Arabia will be hosting G20 Summit next year & India will host it in 2022, our 75th anniversary of independence. pic.twitter.com/GHSwx8QoJS

