राज्यसभा में बोले पीएम, जो कभी सायलेंट थे आज वायलेंट हो गए

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लोकसभा के बाद राज्यसभा को भी संबोधित किया. राज्यसभा में पीएम मोदी ने CAA समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला. पीएम मोदी ने कहा है कि जनगणना और एनपीआर, सामान्य प्रशासनिक गतिविधियां हैं जो देश में पहले भी होती आई हैं, लेकिन राजनीतिक मजबूरियों के कारण आज इसका विरोध किया जा रहा है. जनगणना में हर बार सवालों में फेरबदल होता है, यह प्रशासिनक प्रक्रिया है और इस बारे में अफवाह न फैलाई जाए.

Congress and other Opposition parties staged walk out from Rajya Sabha after PM Narendra Modi's speech pic.twitter.com/e9Et6xCxum — ANI (@ANI) February 6, 2020

राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी के बयानों और खरी-खरी कहने पर विपक्षी दलों ने सदन से वॉक आउट कर दिया. राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने और क्या कहा, जानिए बड़ी बातें

कश्मीर में बहुत कुछ पहली बार हुआः पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहली बार जम्मू-कश्मीर में एंटी करप्शन ब्यूरो की स्थापना हुई, पहली बार वहां अलगाववादियों के सत्कार की परंपरा समाप्त हो गई. जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ पुलिस और सेना मिलकर निर्णायक कार्रवाई कर रहे हैं. 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के गरीब सामान्य वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलने लगा, पहली बार पहाड़ी भाषी लोगों को आरक्षण का लाभ मिला.

PM Modi in Rajya Sabha: For first time in decades, people of Jammu and Kashmir got benefits of reservation.There were Blocked Development Council polls, Real Estate (Regulation and Development) Act came into being there. An anti-corruption bureau was set up there pic.twitter.com/hq6Td5FKrU — ANI (@ANI) February 6, 2020

पहली बार महिलाओं का ये अधिकार मिला कि वह अगर राज्य के बाहर विवाह करती हैं तो उनकी संपत्ति का अधिकार छीना नहीं जाएगा.

जो कभी सायलेंट थे, आज वायलेंट हैं

अपने संभाषण प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के बनने का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 'उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में एक बात कही थी, democracy in India is being harmed due to protests on Telangana issue. अटल जी की सरकार ने उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ बनाए थे, पूरे सम्मान, शांति और सद्भाव के साथ. देश के विभाजन के बाद जो लोग पाकिस्तान में रह गए थे उनमें से अधिकतर हमारे दलित भाई बंधु थे'.

PM Modi in Rajya Sabha: Is it ok to misguide and misinform the nation? Can anybody be a part of a campaign that does this? The path being taken on #CAA by many Opposition parties is very unfortunate pic.twitter.com/FTEiD28Q0z — ANI (@ANI) February 6, 2020

अल्पसंख्यकों की दुहाई देने वाले लोग उनकी पीड़ा भी महसूस करें जो पड़ोस में अल्पसंख्यक बन गए, 'जो लोग कभी 'साइलेंट' थे वे आज 'वायलेंट' हैं.'

पीएम ने शास्त्री-लोहिया को भी किया याद

'हिंदुस्तान का मुसलमान जिए और पाकिस्तान का हिंदू जिए. मैं इस बात को ठुकराता हूं कि पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान के नागरिक हैं इसलिये हमें उनकी परवाह नहीं करना चाहिए'. यह बात राममनोहर लोहिया जी ने कही थी. सीएए के विरोध में जो हिंसा हुई उसे आंदोलन का अधिकार मान लिया गया, सीएए के बारे में जो भी प्रचारित किया जा रहा है उसके बारे में सभी साथियों को खुद से पूछना चाहिये कि क्या उन्हें देश को गुमराह करना चाहिये.

PM Narendra Modi in Rajya Sabha: Kyunki ab aap vipaksh mein hain to aapke hi dwara kiya gaya NPR ab aap ko bura lagne laga hai https://t.co/2yfUUbipvv — ANI (@ANI) February 6, 2020

यह रास्ता सही नहीं हैं, हम सब मिल कर इस पर विचार करें. इसके पहले उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कथन को भी दोहराया. उन्होंने बताया कि यह कथन पूर्व पीएम रहे लाल बहादुर शास्त्री ने 3 अप्रैल 1964 को दिया था. इस तारीख तक पं. नेहरू प्रधानमंत्री थे.

यह था लाल बहादुर शास्त्री का कथन

'जहां तक ईस्ट पाकिस्तान का ताल्लुक है, उसका ये फैसला मालूम होता है कि वहां से गैर मुस्लिम, जितने हैं सब निकाल दिए जाएं, वह एक इस्लामिक स्टेट है, एक इस्लामिक स्टेट के नाते, वह यह सोचता है कि यहां केवल इस्लाम को मानने वाले ही रह सकते हैं. गैर इस्लामिक लोग नहीं रह सकते, लिहाजा हिंदू निकाले जा रहे हैं, ईसाई निकाले जा रहे, मैं समझता हूं कि करीब 37 हजार से ऊपर ईसाई आज वहां से भारत आ गए हैं. बौद्ध धर्म मानने वाले भी वहां से निकाले जा रहे हैं.'

देश में निराश होने का कोई कारण नहींः पीएम

अर्थव्यवस्था के विषय में भी पीएम मोदी ने राय रखी. उन्होंने कहा कि देश में निराश होने का कोई कारण नहीं है. अर्थव्यवस्था के जो आधारभूत मानदंड हैं, उनमें आज भी देश की अर्थव्यवस्था सशक्त है, मजबूत है और आगे जाने की ताकत रखती है. नार्थ ईस्ट में कांग्रेस और उनके मित्र दलों की सरकारें थीं. आप चाहते तो उनकी समस्या पर सुखद समाचार आप ला सकते थे. इतने वर्षों के बाद उनकी समस्याओं का स्थाई समाधान करने में हम सफल हुए हैं.

जानिए, लोक सभा में क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी, खास बातें