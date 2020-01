आगरा में प्रदर्शन कर रहे ABVP और NSUI के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज

लखनऊ: उत्तरप्रदेश के आगरा में पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के छात्रसंगठनों पर लाठीचार्ज किया. पुलिस ने अखिल भारतीय विधार्थी परिषद और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के छात्र कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया. दरअसल, एबीवीपी और एनएसयूआई छात्रसंगठन के कार्यकर्ता शहर के मजिस्ट्रेट के पास एक मेमोरेंडम जमा कर आ रहे थे. मेमोरेंडम ज्वाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हो रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है जिसमें गाली गलौज वाले शब्दों का प्रयोग भी किया गया है.

#WATCH Agra: Police lathi-charge on protesters of NSUI & ABVP, at Dr Bhimrao Ambedkar University y'day to disperse them,fearing a scuffle b/w the 2 parties, who were returning after submitting a memorandum to City Magistrate in connection with #JNUViolence (Note:abusive language) pic.twitter.com/wmHPmQBXdx

गुटों को खदेड़ने के लिेए पुलिस ने की लाठीचार्ज

सिटी मजिस्ट्रेट के पास अपना ज्ञापन सौंप कर छात्र लौट रहे थे. इस दौरान दोनों ही गुटों में हल्की से झड़प या यूं कहें कि तू-तू-मैं-मैं हुई. इसके बाद पुलिस ने गुटों को वहां से खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया. पुलिस को यह अंदेशा हुआ कि छात्रसंगठनों के बीच कुछ विवाद न बढ़ जाए. इसलिए पुलिस ने वहां से उन्हें खदेड़ना ही बेहतर समझा.

हिंसा फैलाने की कोशिश करने वालों पर होगी कार्रवाई

अब इसको लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन करने बैठ गए. इसके बाद आगरा के एडिशनल एसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि उन छात्रों को जितना कम हो सका, उतने कम सुरक्षाबलों की मदद से वहां से खदेड़ा गया. वह भी इसलिए कि पुलिस को ऐसा लगा कि वे वहां हिंसा फैला सकते हैं.

ASP Agra, Saurabh Dixit: They were dispersed using minimum force, as police suspected that a scuffle might break between the two parties. FIR has been register against all the parties involved. Action has been taken everyone who was trying to spread violence. (11.01.2020) https://t.co/VDR4EsNbhY pic.twitter.com/jnONG2mbNU

— ANI UP (@ANINewsUP) January 12, 2020