दिल्ली में ऑड-ईवन लागू होते ही शुरू हो गया सियासी ड्रामा!

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के लोगों की सांसों में घुले जहर को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने जिस ऑड ईवेन फॉर्मूले के तहत आज गाड़ियों को सड़क पर निकलने की इजाजत दी. उसको लेकर दिल्ली की सड़कों पर खूब हंगामा देखने को मिला.

ये तीसरी बार है जब दिल्ली में ऑड-ईवेन लागू हुआ है. लेकिन लोग जब सुबह-सुबह घर से निकले तो नियम तोड़ने पर चालान के चक्रव्यूह से नहीं बच पाए. जिन जनाब की गाड़ी का नंबर ऑड था, उसके हाथों में ट्रैफिक पुलिस चालान काटकर रसीद थमाती गई. लोगों ये आरोप लगाकर खूब बवाल काटा कि पुलिस कई दूसरी ऑड नंबर की गाड़ी का पुलिस ने चालान नहीं काट रही है.

लोगों ने मीडिया से बात करके यह आरोप लगाया कि हमारी गाड़ियों का चालान कटा इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन्होंने ये आरोप लगाया कि वह सरकारी गाड़ियों का चालान नहीं काट रहे हैं. दिल्ली के करीब 2 करोड़ लोग अपनी सांसों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं. लेकिन नेताओं को इसपर सियासत करने से फुर्सत नहीं है.

एक तरफ जहां ऑड इवेन को लेकर आम जनता का दर्द छलका तो दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों पर सियासी ड्रामा भी खूब देखने को मिला. दरअसल, ऑड-इवेन नियम का विरोध जताते हुए जैसे ही राज्यसभा से बीजेपी सांसद विजय गोयल अपनी ऑड नंबर की गाड़ी लेकर निकले. तो पुलिस ने उन्हें रोककर 4 हजार रुपए का चालान कर दिया. बस फिर क्या था, विजय गोयल ने दिल्ली सरकार पर हमला बोलते ऑड-ईवन को सिर्फ चुनावी ड्रामा बताया. साथ ही कहा कि केजरीवाल ने प्रदूषण को खत्म करने के लिए पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं किया.

Delhi: BJP leader Vijay Goel who left his house in an odd numbered car to protest against #OddEven scheme, issued a challan for violation of the scheme. https://t.co/WsyVJ0EPBI pic.twitter.com/v7EZLQWmuM

आपको बता दें, विजय गोयल ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वह दिल्ली में लागू ऑड-ईवन योजना का विरोध करेंगे. हालांकि ये पहली बार नहीं जब विजय गोयल का ऑड ईवन के तहत चालान कटा हो पहले भी उनका चालान कटा था. लेकिन उन्होंने इससे कोई सबक नहीं लिया.

वहीं इससे अलग एक और तस्वीर देखने को मिली. जब दिल्ली के मुख्यंत्री अरविंद केजरीवाल, मंत्री गोपाल राय और सत्येंद्र जैन के साथ कार पूल करके दफ्तर पहुंचे. उन्होंने ट्वीट करके कई तस्वीरें भी साझा की.

"Be the change you wish to see in the world"

I am glad every Delhiite is happily participating in Odd Even and represents the change that Delhi wishes to see

I too carpooled with my Ministers to work today. We will alternate between my car and theirs for the rest of Odd Even pic.twitter.com/I0gfQ260zV

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 4, 2019