नागरिकता संशोधन बिल पर 'धर्मयुद्ध'

नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन बिल को लोकसभा की मंजूरी के बाद अब इस बिल का असली इम्तिहान राज्यसभा में है. कल इसे राज्यसभा में पेश किया जा सकता है. आज जिस तरह AIADMK ने बिल का समर्थन करने का ऐलान किया है. उससे राज्यसभा में भी बिल की राहें आसान हो सकती है.

आधी रात को नागरिकता पर 'न्याय'

लोकसभा में कश्मीर पर कांग्रेस के सवालों का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घाटी में हालात सामान्य है. 370 हटने के बाद से घाटी में एक भी गोली नहीं चली. अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक गतिविधियों को ही सामान्य हालात मानती है.

नागरिकता पर 'बंटवारे' की पॉलिटिक्स!

विपक्ष को बिल के पीछे धार्मिक बंटवारा नजर आ रहा है. आज़म खान ने कहा है कि जिस सवाल पर देश का विभाजन 1947 में हुआ था, आज उसी सवाल पर देश फिर बंटा हुआ है. बीजेपी महासचिव राम माधव ने साफ कहा है कि विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है. देर रात लोकसभा ने बड़े अंतर से नागरिकता संशोधन बिल को मंजूरी दे दी. बिल के पक्ष में 311 वोट पड़े. बिल के विरोध में सिर्फ 80 वोट पड़े. नागरिकता संशोधन बिल पर सोमवार वो लोकसभा में दिनभर चली बहस रात 12 बजे बिल पर मतदान के साथ खत्म हुई. शिवसेना, बीजू जनता दल और वायएसआर कांग्रेस ने भी बिल के समर्थन में मतदान किया. पीएम मोदी ने बिल के पास होने पर समर्थन करने वाले दलों और सांसदों को बधाई दी है. और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की है.

राहुल गांधी ने कहा है कि 'नागरिकता संशोधन बिल भारतीय संविधान पर हमला है. जो भी बिल का समर्थन करता है वो देश की नींव को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है.'

The #CAB is an attack on the Indian constitution. Anyone who supports it is attacking and attempting to destroy the foundation of our nation. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 10, 2019

तिलमिला गए मियां इमरान खान

लोकसभा में पास हुए नागरिकता संशोधन बिल पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भड़क उठे हैं. इमरान खान ने ट्वीट कर लिखा है कि वो भारत की लोकसभा में पास नागरिकता बिल का विरोध करते हैं, ये कानून पाकिस्तान के साथ द्विपक्षयी समझौते और मानवाधिकार कानून का उल्लंघन करता है. ये RSS का हिंदू राष्ट्र के एजेंडा है. जिसे अब मोदी सरकार लागू कर रही है.

We strongly condemn Indian Lok Sabha citizenship legislation which violates all norms of int human rights law & bilateral agreements with Pak. It is part of the RSS "Hindu Rashtra" design of expansionism propagated by the fascist Modi Govt. https://t.co/XkRdBiSp3G — Imran Khan (@ImranKhanPTI) December 10, 2019

'धर्म-नागरिकता' के नाम पर 'बंटवारा' कब-कब ?

1947- धर्म के नाम देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना

1971- इंदिरा गांधी ने बांग्लादेशी शरणार्थियों को नागरिकता दी

1972- युगांडा से आए लोगों को भारत की नागरिकता दी गई

बिल पर विपक्ष कर रहा है गुमराह?

ममता बनर्जी कह रही हैं कि NRC से डरने की जरूरत नहीं वो इसे बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी. इस पर बीजेपी ने हमले तेज कर दिए हैं. बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने ज़ी मीडिया से खास बातचीत में कहा कि जिस तरह ममता बनर्जी, ट्रिपक तलाक रोकने वाला कानून, जीएसटी, और कश्मीर से 370 हटने को नहीं रोक पाईं. वो इसे भी नहीं रोक पाएंगी.

राज्यसभा में नागरिकता पर 'अग्नि परीक्षा'

बुधवार को इस बिल का असली इम्तिहान है, जब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा. आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वो 1 लाख श्रीलंकाई तमिल को नागरकिता देने पर विचार करे. रविशंकर के मुताबिक 35 साल से ये शरणार्थी की तरह भारत में रह रहे हैं.

I request the Government of India to consider giving citizenship to more than 1 lakh Tamil Sri Lankans who are living in this country as refugees for the last 35 years.#CABBill — Sri Sri Ravi Shankar (@SriSri) December 10, 2019

