CM नीतीश से हुई बात पर फिर भी CAB पर पीके नहीं देंगे जदयू का साथ

पटना: नागरिकता संशोधन विधेयक पर जदयू के स्टैंड का विरोध करने वाले पार्टी के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस बारे में बात की. मुलाकात के बाद भी उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक को वह किसी तरह से उचित नहीं मानते.

लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत में उन्होंने इसके बिल के बारे में पार्टी के स्टैंड की चर्चा की. प्रमुख राजनीतिक रणनीतिकार ने बताया कि मुलाकात में मुख्यमंत्री ने कहा कि जदयू को नागरिकता संशोधन विधेयक से दिक्कत नहीं है. लेकिन एनआरसी के मसले पर पार्टी अब भी अडिग है. वह किसी भी तरह से राज्य में एनआरसी लागू नहीं करेगी.

Janata Dal-United (JDU) Vice President Prashant Kishor after meeting Bihar CM in Patna: He said that we are not in favour of National Register of Citizens (NRC). There is no problem per se with #CitizenshipAmendmentAct, but it becomes discriminatory when combined with NRC. https://t.co/0eeFZQ5C3C

