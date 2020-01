प्रशांतकिशोर को मिला नया ग्राहक, जदयू दिखा चुका है बाहर का रास्ता

पटना: जनता दल यूनाइटेड ने पार्टी के उपाध्यक्ष रहे प्रशांत किशोर को पार्टी लाइन व पार्टी सुप्रीमो नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करने तथा BJP और गृहमंत्री अमित शाह पर झूठे आरोप लगाने के बाद पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया. हाल ही में राजनीति शुरू करने वाले प्रशांत किशोर का राजनैतिक जीवन शुरू होने से पहले ही खतरे में पड़ गया है. ऐसे में साफ सुथरी छवि वाले नीतीश कुमार से दूर होने के बाद अब पीके को अरबों की संपत्ति के मालिक तेजप्रताप यादव और तेजस्वी यादव की ओर से आमंत्रण मिला है.

Tej Pratap Yadav, RJD in Patna (Bihar): Prashant Kishor (expelled JD-U leader) can come to us. He is welcome in RJD. pic.twitter.com/YTmThd6OLV

501 दिनों का रहा जदयू के साथ प्रशांत का सफर

जदयू ने प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को बुधवार को पार्टी से बर्खास्त कर दिया था. प्रशांत का जदयू के साथ सफर 501 दिनों का रहा. प्रशांत किशोर सीएए, एनआरसी और एनपीआर के मसलों पर लगातार पार्टी की राय के खिलाफ ट्वीट कर रहे थे.

पैसे लेकर करते हैं पार्टियों का प्रचार

प्रशांत किशोर चुनावी रणनीति तैयार बनाने वाले इंडियन पॉलीटिकल एक्शन कमेटी नाम से एक ग्रुप चलाते हैं जो पैसा लेकर राजनीतिक दलों के लिये रणनीति बनाने का काम करता है. 2014 में इसने भाजपा के साथ भी काम किया था लेकिन बाद में भाजपा ने अपने नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताते हुए पीके से नाता तोड़ लिया तो वे भाजपा से नाराज हो गये. भाजपा में अमित शाह के राजनीतिक कौशल का श्रेय खुद की रणनीति को देने वाले पीके इसके बाद से ही भाजपा से व्यक्तिगत रूप से नाराज चल रहे थे.

बंगाल में ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे हैं प्रशांत

प्रशांत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए काम कर रहे हैं. अक्सर देखा गया है कि जो पार्टी पीके को अधिक पैसा देती है वे उसी का हाथ पकड़ लेते हैं. इसलिये वे 2017 में सपा और कांग्रेस के साथ भी काम कर चुके हैं. वहां कांग्रेस की करारी हार हुई थी और कांग्रेस ऐतिहासिक शिकस्त का ठीकरा पीके पर फोड़ा था.

जिस पार्टी में जाते हैं उसे ही हराते हैं

Prashant Kishor: I will formally speak about my plans for the future on 11th February in Patna (Bihar). Until then I am not speaking to anyone. (file pic)

Prashant Kishor was yesterday expelled from JD(U) on the grounds of indulging in 'anti-party activities'. pic.twitter.com/NHBhRzafFH

