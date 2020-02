संसद में प्रधानमंत्री ने CAA, 370 पर खूब सुनाई खरी-खरी, बगलें झांकने लगा विपक्ष

नई दिल्लीः गुरुवार को सदन में धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया. इस मौके पर लोक सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने संभाषण दिया. उन्होंने कहा कि देशभर में पिछले दिनों से काफी कुछ चल रहा है. जो चल रहा है उससे लोगों के असली चेहरे सामने आ गए. पीएम मोदी ने इस दौरान पिछले दिनों हुई गलतबयानी को लेकर विपक्षी दलों, मुख्यतः कांग्रेस को निशाने पर लिया. पीएम मोदी का भाषण अभी जारी है. उन्होंने भ्रष्टाचार से लेकर कश्मीर के हालात और नागरिकता कानून पर अपनी खरी-खरी बात रखी.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi replies in Lok Sabha to the Motion of Thanks on the President’s Address. https://t.co/oV0NIu76cA — ANI (@ANI) February 6, 2020

टुकड़े-टुकड़े गैंग के साथ खड़े लोग हम पर आरोप लगा रहे

प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि CAA क्यों लाया गया, इसकी क्या जल्दी थी. कुछ लोगों ने कहा कि हम हिन्दू-मुस्लिम कर रहे हैं. हम लोगों को बांटना चाहते हैं. पीएम ने कहा कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो टुकड़े-टुकड़े गैंग के लोगों के साथ हैं. उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं. पीएम ने कहा कि ऐसी भाषा पाकिस्तान की है. इन लोगों ने देश के मुसलमानों को भटकाने की कोशिश की है, लेकिन अब इनका बयान काम नहीं करता है. पीएम ने कहा कि कांग्रेस के लिए जो लोग मुस्लिम हैं वो हमारे लिए हिन्दुस्तानी हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि CAA से किसी धर्म के किसी भारतीय को कोई समस्या नहीं है.

जब पानी-पानी हुए थरूर

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का जिक्र आने पर पीएम मोदी ने कहा कि पहले कश्मीर की पहचान बम, बंदूक और आतंकवाद बना कर रख दी गई थी. उन्होंने कहा कि 1990 में ही कश्मीर की पहचान को दफना दिया गया था. जब वहां से कश्मीरी पंडितों को भागना करना पड़ा था. पीएम ने कहा कि कश्मीर की पहचान सूफीवाद थी, लेकिन जिसे खत्म कर दिया गया.

Prime Minister Narendra Modi in Lok Sabha: Those who are talking about respect for the Constitution never even implemented it in Jammu & Kashmir for so many decades. Shahi Tharoor ji you have been the son-in-law of Jammu & Kashmir, you should have shown concern. pic.twitter.com/scy5pEbkeX — ANI (@ANI) February 6, 2020

इस दौरान शशि थरूर कुछ कहने के लिए खड़े हुए थे कि पीएम मोदी की एक बात से वह कुछ कह नहीं सके. दरअसल पीएम मोदी ने शशि थरूर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आप तो कश्मीर के दामाद रहे हैं. आपको तो वहां की बेटियों के बारे में सोचना चाहिए था.

कश्मीर पर हुई बयानबाजी का जिक्र किया

प्रधानमंत्री ने अगस्त 2019 में कश्मीर को लेकर दिए गए सभी के बयान याद दिलाए. कहा कि कुछ लोग कहते थे कि 370 हटाने के बाद आग लग जाएगी. उन्होंने फारुख अब्दुल्ला का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने कहा थी 370 हटी तो कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा. महबूबा मुफ्ती ने कहा था भारत ने कश्मीर को धोखा दिया. जिनकी आत्मा हो वह बताएं, क्या यह सही था. कितने बड़े भविष्यवेत्ता थे वे. पीएम ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के बयान का भी जिक्र किया.

'Some tube lights are like this': PM Modi's jibe at Rahul's 'dande marenge' Read @ANI Story l https://t.co/xgFmWXQxPQ pic.twitter.com/PlgzKJTE7Y — ANI Digital (@ani_digital) February 6, 2020

आपातकाल वाले लोग, आज संविधान बचाने की बात कर रहे

प्रधानमंत्री कहा कि वे संविधान बचाओ का जिक्र करने वाले लोगों से पूछना चाहते हैं कि देश में आपातकाल किसने लागू किया. न्यायपालिका की गरिमा पर आघात किसने पहुंचाया. संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन किसने किया. जिन लोगों ने ये सब किया है उन्हें संविधान को याद रखने की जरूरत है. पीएम ने कहा कि एनएसी के जरिये रिमोट कंट्रोल सरकार कौन लेकर आया, जिसका सरकार चलाने में पीएम और पीएमओ से बड़ा रोल था. भारत के लोग देख रहे हैं कि देश में संविधान के नाम पर क्या हो रहा है.

सूर्य नमस्कार का भी किया जिक्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के बयान का भी जिक्र संसद में किया. राहुल ने बुधवार को एक चुनावी रैली में कहा था कि 6 महीने बाद देश के युवा पीएम मोदी को डंडे मारेंगे. पीएम ने कहा कि मैंने भी तय कर लिया कि सूर्यनमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा. ताकि मेरी पीठ को मार झेलने की सहनशक्ति बढ़ जाये. पीएम ने कहा कि पिछले 20 साल से गाली सुनने की आदत पड़ गई है.

Prime Minister Narendra Modi in Lok Sabha: When I see & hear Adhir Ranjan Chowdhury ji, I congratulate Kiren Rijiju ji, Adhir ji promotes the 'Fit India Movement' launched by Rijiju ji very well. He also does gymming while delivering his speeches. pic.twitter.com/WaX7mCkhtj — ANI (@ANI) February 6, 2020

राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि 35 मिनट से बोल रहा हूं लेकिन अब जाकर करंट लगा है.पीएम ने कहा कि 30-40 मिनट से बोल रहा था मगर करंट पहुंचते हुए इतनी देर लगी.

राहुल के कांग्रेसी संस्कार: फिर पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की