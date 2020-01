बैंगलुरू में PM मोदी ने 107वीं विज्ञान कांग्रेस का किया उद्घाटन

नई दिल्ली: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक दौरा का आज दूसरा दिन है. कर्नाटक दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने बैंगलुरू में 107वीं विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने 107वी भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित भी किया.

भारतीय विज्ञान कांग्रेस में पीएम मोदी ने कहा कि 'मुझे बहुत खुशी है कि नए साल और नए दशक की शुरुआत में मेरा पहला कार्यक्रम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से जुड़ा हुआ है. यह कार्यक्रम बैंगलुरू में हो रहा है, जो विज्ञान और नवाचार से जुड़ा हुआ शहर है.

PM Modi at Indian Science Congress: I am very happy that one of my first programmes at the start of the new year and new decade is linked to science, technology and innovation.This programme is happening in Bengaluru, a city linked with science and innovation pic.twitter.com/F9z6EXeDtB

— ANI (@ANI) January 3, 2020