प्रदर्शनकारियों की संविधान में आस्था, दिल को छूने वाली बातः पूर्व राष्ट्रपति

नई दिल्लीः पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अपनी राय जाहिर की है. हालांकि उन्होंने कानून के पक्ष-विपक्ष में अपनी बात नहीं रखी, बल्कि प्रदर्शनों को लेकर अपनी बात कही. पूर्व राष्ट्रपति का कहना है कि देश में शांतिपूर्ण आंदोलनों की मौजूदा लहर एक बार फिर हमारे लोकतंत्र की जड़ों को गहरा और मजबूत बनाएगी.

मुखर्जी ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में लोग, विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में सड़कों पर निकले हैं ताकि मुद्दों पर अपने विचारों को आवाज़ दे सकें "जो उनके विचार में महत्वपूर्ण हैं.

कहा-संविधान में आस्था दिल छूने वाली बात

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और एनआरसी के विरोध में देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन जारी है. देश की कई यूनिवर्सिटी के छात्र भी इस कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं. इनके सबके बीच पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि भारतीय लोकतंत्र को बार-बार परखा गया है.

Former President Pranab Mukherjee, in Delhi: Indian democracy has been tested time and again. The last few months have witnessed people come out on the streets in large numbers, particularly the young, to voice out their views on issues which in their opinion are important. pic.twitter.com/hs2BCN6Fsf

— ANI (@ANI) January 23, 2020