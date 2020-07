पुलवामा हमले की साजिश में एक और आतंकी पकड़ा, NIA ने किया गिरफ्तार

नई दिल्लीः घाटी में एक तरफ सेना व सुरक्षाबल आतंकियों का हिसाब बराबर कर रहे हैं तो दूसरी तरफ देश में दहशत फैलाए आतंकियों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी इसी कड़ी में एक और बड़ी सफलता हासिल की है. एजेंसी ने पुलवामा अटैक के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है.

जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी को पहुंचाई मदद

जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पुलवामा आत्मघाती आतंकी हमले के एक और आरोपी गिरफ्तार को किया है.

National Investigation Agency has arrested one more accused in Pulwama attack case. The accused had facilitated the movement of Mohammad Umar Farooq, the JeM terrorist and a key conspirator in this case. So far, 6 people have been arrested in the case. pic.twitter.com/Q34R9YUd1j

