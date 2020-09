Raghuvansh Prasad के निधन से शोक में राजनीति, नेताओं ने बताया अपूरणीय क्षति

नई दिल्लीः पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद के निधन से बिहार समेत देशभर की राजनीति शोक संतप्त है. जन नेता की छवि, लोहिया के समाजवाद और जननेता कर्पूरी ठाकुर के विचारों की छाप लेकर राजनीति में आगे बढ़े रघुवंश प्रसाद सिंह का कारवां रविवार को थम गया.

उनके निधन को राजनीति की अपूरणीय क्षति बताते हुए सभी राजनीतिक शख्सियतों ने शोक जताया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राज्यों के मुख्यमंत्री और कई सांसद-विधायक उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. रघुवंश प्रसाद ने फेफड़ों के संक्रमण के बाद दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली.

राष्ट्रपति ने जताया शोक

जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रघुवंश प्रसाद के निधन को दुखद बताया है. उन्होंने ट्वीट किया कि रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन दुखद है, रघुवंश बाबू ग्रामीण भारत की अभूतपूर्व के साथ एक सच्चे नेता भी थे.

The passing away of Raghuvansh Prasad Singh is tragic. An outstanding leader rooted to ground, Raghuvansh Babu was a true stalwart with phenomenal understanding of rural India. With his spartan and sagely lifestyle, he enriched public life. Condolences to his family & followers. — President of India (@rashtrapatibhvn) September 13, 2020

अपने संयमी और शिष्ट जीवन शैली के साथ उन्होंने सार्वजनिक जीवन को समृद्ध किया. राष्ट्रपति ने आगे लिखा कि उनके परिवार और अनुयायियों के प्रति संवेदना है.

पीएम ने किया ट्वीट

पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह अब हमारे बीच नहीं है. मैं उनको नमन करता हूं. मोदी ने कहा कि सिंह जमीन से जुड़े हुए नेता थे और उन्हें गरीबी तथा गरीबों की समस्याओं की गहरी समझ थी.

Raghuvansh Prasad Singh is no more among us. His demise has left a void in the political sphere of Bihar as well as the country: PM Narendra Modi pic.twitter.com/Cs9D7IhZbo — ANI (@ANI) September 13, 2020

पीएम मोदी ने दिवंगत नेता के अंतिम दिनों के दौरान उनके मन में चल रहे विचार की ओर भी इशारा किया और उनके इस्तीफा पत्र का भी जिक्र किया. पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा कि रघुवंश प्रसाद जी ने अपनी आखिरी चिट्ठी में जो भावना प्रकट की है उसको परिपूर्ण करने के लिए आप और हम मिलकर पूरा प्रयास करें.

गृहमंत्री अमित शाह ने जताई संवेदनाएं

गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर रघुवंश प्रसाद के निधन पर दुख जताया. उन्होंने लिखा कि बिहार के वरिष्ठ राजनेता रघुवंश बाबू के निधन की सूचना से अत्यंत दुःख हुआ. उनका पूरा जीवन लोहिया जी और कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों के प्रति समर्पित रहा.

बिहार के वरिष्ठ राजनेता रघुवंश बाबू के निधन की सूचना से अत्यंत दुःख हुआ। उनका पूरा जीवन लोहिया जी और कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों के प्रति समर्पित रहा। गरीब व वंचित वर्ग के कल्याण के लिए उनका समर्पण सदैव याद किया जायेगा। मैं उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ॐ शांति — Amit Shah (@AmitShah) September 13, 2020

गरीब और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए उनका समर्पण सदैव याद किया जाएगा. मैं उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं. ॐ शांति.

केंद्रीय मंत्री नकवी भी हुए दुखी

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी दुख जताते हुए कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, जन नेता, गरीब और कमजोर वर्ग की मजबूत आवाज रघुवंश आज हमारे बीच नहीं रहे.

Demise of former Union Minister, mass leader, strong voice of poor and weaker sections Raghuvansh Prasad Singh Ji is an irreparable loss to social and political field. My heartfelt condolences to his family and well-wishers. Om Shanti.. pic.twitter.com/PqQ9vxtNnH — Mukhtar Abbas Naqvi (@naqvimukhtar) September 13, 2020

इनका निधन सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है. उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं.

सीएम गहलोत ने जताया दुख

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी रघुवंश प्रसाद के निधन पर ट्वीट कर लिखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री के निधन पर मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं.

मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा रघुवंश जी एक सरल हृदय जननेता थे। उनका निधन एक अपूरणीय क्षति है। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति एवं परिजनों को दुःख की इस घड़ी को सहन करने की शक्ति दें। — Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) September 13, 2020

उनके परिवार के सदस्यों और समर्थकों को इस कठिन समय में हिम्मत मिले. उनकी आत्मा को शांति मिले.

हेमंत सोरेन बोले- उनका निधन अपूरणीय क्षति

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा रघुवंश जी एक सरल हृदय जननेता थे. उनका निधन एक अपूरणीय क्षति है. भगवान दिवंगत आत्मा को शांति एवं परिजनों को दुःख की इस घड़ी को सहन करने की शक्ति दें.

पूर्व सीएम रघुवर दास ने दी श्रद्धांजलि

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि समाजवादी नेता और पूर्व सांसद रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन का दुःखद समाचार मिला. मैं उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं. ईश्वर उनको अपने श्रीचरणों में स्थान दे.

समाजवादी नेता और पूर्व सांसद श्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन का दुःखद समाचार मिला। मैं उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। ईश्वर उनको अपने श्रीचरणों में स्थान दे। साथ ही उनके परिजनों और समर्थकों को इस कठिन समय में दुख सहने की शक्ति प्रदान करें।

ॐ शांति pic.twitter.com/jGwuRdbLwK — Raghubar Das (@dasraghubar) September 13, 2020

साथ ही उनके परिजनों और समर्थकों को इस कठिन समय में दुख सहने की शक्ति प्रदान करें.

यह भी पढ़िए- नहीं रहे रघुवंश प्रसाद सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री का Delhi AIIMS में निधन