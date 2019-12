राहुल पहले रायपुर में नगाड़े पर थिरके फिर मोदी सरकार पर गरजे

नई दिल्ली: देश की राजनीति में राहुल गांधी एक ऐसा नाम है जो देश की हाशिए की राजनीति में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हंसा-हंसा कर लोट-पोट कर देने वाला हो. शुक्रवार को कांग्रेस के युवराज ने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के शुभारंभ में पारंपरिक नृत्य कर लोगों का मनोरंजन किया और वहां से आते ही दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ उनकी नीतियों की आलोचना में लग गए.

राहुल गांधी ने पूछा नौकरी कैसे मिलेगी ?

Congress leader Rahul Gandhi: Whether NRC or NPR, it is a tax on the poor, demonetisation was a tax on the poor. It is an attack on poor people, now the poor is asking how will we get jobs? pic.twitter.com/uRtYYy9YTy — ANI (@ANI) December 27, 2019

उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि चाहे वह एनआरसी हो या एनपीआर, यह देश के गरीब लोगों के ऊपर एक तरह का टैक्स है. ठीक वैसे जैसे नोटबंदी गरीबों के ऊपर एक कर ही था. यह गरीब लोगों पर हमला करने जैसा है. अब लोग सवाल करने लगे हैं कि आखिर उन्हें नौकरी कैसे मिलेगी ?

पूरी दुनिया देख रही है भारत में हो रही हिंसा

राहुल गांधी ने इससे पहले कहा कि "विश्व में पहले यह चर्चा होती थी कि भारत और चीन एक साथ एक समान गति से विकास की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अब विश्व यह देख रहा है कि भारत में कितनी हिंसा हो रही है.

Congress leader Rahul Gandhi: Earlier the world used to say that India and China are growing at the same pace but now world is seeing violence in India, women not feeling safe on the streets and rising unemployment. #Chhattisgarh pic.twitter.com/4Vw7XMxNTg — ANI (@ANI) December 27, 2019

राहुल गांधी ने महिलाओं के मुद्दे को भी इसमें शामिल किया और कहा कि पूरी दुनिया यह भी देख रही है कि भारत में महिलाएं सड़को पर भी सुरक्षित नहीं हैं और बेरोजगारी तो जैसे रोज बढ़ती ही जा रही है."

छत्तीसगढ़ में राहुल के पांव खूब थिरके

इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के शुभारंभ में पहुंचे थे. वहां उन्होंने लोगों का खूब मनोरंजन किया और खुद भी काफी दिलचस्पी लेने वाले अंदाज में दिखे. वहां राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज की पारंपरिक नृत्य का आनंद लिया. वे सिंगों वाली पगड़ी पहन गले में ढ़ोलक लटकाए आदिवासी समाज के साथ ताल में ताल मिला कर थिरकते नजर आए.

#WATCH Chhattisgarh: Congress leader Rahul Gandhi takes part in a traditional dance at the inauguration of Rashtriya Adivasi Nritya Mahotsav in Raipur. pic.twitter.com/HpUvo4khGY — ANI (@ANI) December 27, 2019

राहुल चुटीले अंदाज में नृत्य करते नजर आ रहे थे जो देखने में काफी दिलचस्प लग रहा था. फिर क्या था लोगों ने सोशल मीडिया में राहुल गांधी के नृत्य पर टिप्पणियां करनी शुरू कर दी.