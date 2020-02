राहुल के 'लाठीमार' बयान पर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन से संसद में हुई धक्का मुक्की

दिल्ली: लोकसभा में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने जब प्रधानमंत्री पर हमला करने वाले राहुल गांधी के विवादित बयान का जिक्र किया तो कांग्रेस के सांसद वेल में आ गये और उनके साथ धक्का मुक्की की. इसकी शिकायत भाजपा सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से की है. संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि जब राहुल गांधी के 'लाठीमार' बयान पर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने अपना विरोध जताया तो कांग्रेस के लोग गुंडागर्दी करने लगे.

राहुल का बयान निंदनीय- हर्षवर्धन

लोकसभा में मचे हंगामे के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि राहुल गांधी के पिता खुद देश के प्रधानमंत्री थे तो ऐसी टिप्पणी वो कैसे कर सकते हैं, लोग पीएम को डंडों से पीटेंगे और देश से बाहर फेंक देंगे. हम सभी को इसकी निंदा करनी चाहिए.

सांसद मनिकम टैगोर ने की थी हर्षवर्धन पर हमले की कोशिश

Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi on scuffle in Lok Sabha: After Rahul Gandhi's instigation, they thought of showing the 'danda' way. This was an attempt to manhandle Dr Harshvardhan. This shows the frustration level of Congress and is height of gundaism. pic.twitter.com/Lnw20q7LG2

— ANI (@ANI) February 7, 2020