रायसीना डायलॉग्स 2020: 'पाकिस्तान में पनप रहा है आतंकवाद'

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में 14 जनवरी से शुरू हुए रायसीना डायलॉग 2020 का आज आखिरी दिन है. इस चर्चा में आतंकवाद के मुद्दे ने खूब जोर पकड़ा. इस वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर बातचीत के लिए इस सम्मेलन में 100 देशों से करीब 700 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं. आज समापन समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस डायलॉग्स को संबोधित करेंगे.

रायसीना डायलॉग्स में शामिल ब्रिटेन के राजनयिक गैरेथ बायले ने ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान में आतंकवाद पनप रहा है. और इससे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि मध्य एशिया की सुरक्षा को गंभीर खतरा है.

गैरेथ बायले ने इस दौरान कहा कि 'मैं 2018 के वो आंकड़े बताना चाहता हूं जब 340 भारतीयों ने आतंकी घटनाओं में अपनी जान गंवा दी. ग्रेट ब्रिटेन भारत के इस दर्द को समझता है और हमारी संवदना और सहानुभूति भारत के साथ है. ये साफ है कि आतंकी संगठन पाकिस्तान में सक्रिय हैं. ये आतंकी पाकिस्तान की सरकार और दक्षिण एशिया के सुरक्षा तंत्र के लिए भी गंभीर समस्या पैदा कर रहे हैं.'

Gareth Bayley, UK Foreign and Commonwealth Office Director for South Asia: It is absolutely clear that terrorist groups are operating from within Pakistan. They pose a serious challenge to the govt of Pakistan and the South Asian region as well. pic.twitter.com/aKPV1wUtHh

