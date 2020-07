अब खाद्य मंत्रालय ने भी बंद कर दिए चीनी उत्पादों के लिए दरवाजे

नई दिल्लीः लद्दाख सीमा पर चीन से तनाव के बीच भारत में चीनी सामानों का विरोध जारी है. इसके साथ ही सरकार, सरकारी उपक्रम और मंत्रालय भी चीन की उद्यमी नीति को पटखनी दे रहे हैं. सड़क परिवहन मंत्रालय के बाद खाद्य मंत्रालय ने भी चीन को सबक सिखाने की ठान ली है.

जारी किया सर्कुलर

जानकारी के मुताबिक केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्री राम विलास पासवान ने चीनी उत्पादों पर रोक लगा दी है. मंत्री का कहना है कि उनके विभाग में अब कोई भी चीनी सामान नहीं आएगा. इस संबंध में सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है. इसके अलावा विदेशी वस्तुओं को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तय मानकों पर भी परखा जाएगा.

