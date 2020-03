क्यों बार-बार भड़काऊ बयान दे रहे हैं ओवैसी की पार्टी के नेता, एक विधायक ने फिर उगला जहर

नई दिल्लीः कभी ओवैसी तो कभी उनकी पार्टी के नेता, जब भी मौका मिलता है तो समाज के बीच खुलेआम जहर उगलते हैं और जब इसका बुरा असर समाज पर पड़ता है तो यह नियम-कानून की दुहाई देते हैं और अभिव्यक्ति की आजादी का तराना छेड़ने लगते हैं. कार्रवाई होने पर यह नहीं सोचते कि उनकी जहरीली बयानबाजी समाज के लिए कितनी घातक है और इसका कितना बुरा असर पड़ेगा.

दिल्ली हिंसा की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (AIMIM) के एक और नेता ने भड़काऊ बयान दिया है. यह नेता हैं विधायक मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल.

क्या कहा ओवैसी के विधायक ने

एआईएमआईएम विधायक मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल ने आपत्तिजनक बयान दिया है. मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल ने मालेगांव में कहा कि शहर में गोलीबारी की घटना हुई, कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई?... अगर यह हमारे पास आते हैं तो पुलिस विभाग को ध्यान देना चाहिए कि यदि हम शांति बनाए रखना जानते हैं, तो हम यह भी जानते हैं कि शांति कैसे चली जाएगी.

MM Ismail:I said it in context of my city. It's not connected with Maharashtra or India. Firing which our ppl are being subjected to(at AIMIM's Rizwan Khan's house), in this context I said we help the dept in maintaining peace,if we stop that then peace would be disrupted.(01.03) https://t.co/SdyvfkKTb1

