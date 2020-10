RLD नेता Jayant Chaudhary हुए Corona संक्रमित, ट्वीट करके दी जानकारी

लखनऊः Corona का संक्रमण सियासत के बीच तेजी से फैल रहा है. देश भर के कई नेता-विधायक-मंत्री-केंद्रीय मंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं. उत्तर प्रदेश की भी सियासी गली Corona की Hotspot बनती लग रही है. Corona संक्रमित नेताओं की लिस्ट में राष्ट्रीय लोकदल नेता (RLD) नेता जयंत चौधरी का नाम शामिल हो गया है. जयंत चौधरी भी Corona से संक्रमित पाए गए हैं.

हाथरस पीड़ित परिवार से गए थे मिलने

जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रिय लोक दल (RLD) के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी (Jayant Chaudhary) कोरोना (COVID-19) संक्रमित पाए गए हैं. पिछले दिनों वह हाथरस कांड (Hathras Case) के बाद पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, जहां उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई थी.

इसके विरोध में उन्होंने मुजफ्फरनगर और मथुरा में महापंचायत भी किया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की थी. अब रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जयंत चौधरी ने संपर्क में आए लोगों से जांच करवाने की अपील की है.

ट्वीट करके दी जानकारी

जयंत चौधरी ने ट्वीट कर खुद के कोरोना संक्रिमित होने की जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि परिवार के अन्य सदस्यों की रिपोर्ट निगेटिव आई है. डॉक्टरों की सलाह पर सभी जरुरी गाइडलाइन को फॉलो कर रहा हूं. मैं फ़िलहाल ठीक हूं. सभी से अनुरोध है कि हाल के दिनों में जो भी मेरे संपर्क में आए हैं, वे अपनी-अपनी जांच करवा लें.

Had tested and received a Covid + Report. Family members are negative.

Am doing alright and will continually monitor and treat according to Doctor’s recommendations.

For those who met me recently, please get tested if you have symptoms.

— Jayant Chaudhary (@jayantrld) October 18, 2020