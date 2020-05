उत्तरप्रदेश: इटावा में भीषण हादसा, ट्रक से कुचल गए 6 किसान

लखनऊ: उत्तरप्रदेश के इटावा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. विपक्ष के नेताओं को मजदूरों और किसानों की तकलीफें नहीं दिख रहीं लेकिन वे अपनी सियासत चमकाने की कोशिश में जुटे रहते हैं. बेबस मजदूरों को घर भेजने के नाम पर कांग्रेस लगातार उनके साथ छल कर रही है. कोरोना काल में हो रही निम्न सियासत के शिकार मजदूर और किसान हो रहे हैं. इटावा में कुछ किसान पिकअप में सवार होकर अपने खेत की उपज बेचने जा रहे थे कि रास्ते में ही उन्हें मौत मिल गयी.

6 किसानों की सड़क हादसे में मौत

इटावा में मंगलवार देर रात ट्रक और पिकअप की भिड़ंत हो गई. नेशनल हाइवे पर हुए इस हादसे में सब्जी बेचने जा रहे 6 किसानों की दर्दनाक मौत हो गई है. कई सब्जी किसानों के घायल होने की भी खबर है. मौके पर प्रशासन के आला-अधिकारी पहुंच गए हैं और घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- बे'बस' मजदूरों के साथ फर्जीवाड़ा, प्रियंका गांधी के सचिव पर मुकदमा

2 लाख रुपये का मुआवजा देगी योगी सरकार

Chief Minister Yogi Adityanath has expressed grief over the death of 6 people in Etawah. He has directed to provide financial assistance of Rs 2 lakh each to the families of the deceased & Rs 50,000 for the injured: Chief Minister's Office (file pic) https://t.co/ntbnGVHnpT pic.twitter.com/JvGeDSyzt1

— ANI UP (@ANINewsUP) May 20, 2020