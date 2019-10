फरीदुद्दीन और अशफाक ने की कमलेश तिवारी की हत्या, 24 घंटे में सुलझा मामला

लखनऊ: हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने मामला सुलझा लेने का दावा किया है. यूपी पुलिस और गुजरात एटीएस के संयुक्त प्रयासों से इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया.

दुबई में बैठकर रची साजिश

पुलिस को अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक कमलेश तिवारी की हत्या की साजिश दुबई में बैठकर रशीद पठान ने रची थी. उसने इस काम की जिम्मेदारी फरीदुद्दीन और अशफाक नाम के दो लोगों को सौंपी. जिन्होंने लखनऊ आकर कमलेश तिवारी की हत्या कर दी.

इस तरह खुली साजिश की परतें

संदिग्ध हत्यारे जिस मिठाई के डिब्बे में हथियार लेकर आए थे. वह गुजरात के सूरत की एक दुकान से खरीदा गया था. जिसके बाद गुजरात एटीएस ने इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरु कर दी. जिसके आधार पर छह संदिग्धों को हिरासत में लिया गया. बाद में इसमे से तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया. इनके नाम रशीद, मोहसिन और फैजान थे. जिन्होंने पुलिस की पूछताछ में पूरे मामले का खुलासा कर दिया.

UP DGP, OP Singh on #KamleshTiwariMurder:

A joint team of UP & Gujarat Police has detained 3 persons & interrogating them. Their names are Maulana Mohsin Sheikh, Faizan, & Khurshid Ahmed Pathan. Two other accused were also detained but released later, they are being monitored. pic.twitter.com/yqAEr1fN1P

