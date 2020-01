देश विरोधियों की हरकतें देखकर आम लोगों का सब्र चूक रहा है? देखिए 6 अहम सबूत

नई दिल्ली: पिछले डेढ़ महीनों से देश में लगता है कोई और काम नहीं बचा. हर तरफ हंगामा, बवाल और देश के खिलाफ नारों की गूंज सुनाई दे रही है. CAA विरोध के नाम पर देश तोड़ने से लेकर '1947 का डायरेक्ट एक्शन' तक दोहराने की धमकी दी जा रही है. आम जनता चुप्पी साधे सब कुछ देख रही है. उसे समझ में तो सब आ रहा है, लेकिन देश से प्यार करने वाला कोई भी शख्स कानून अपने हाथ में लेना नहीं चाहता. लेकिन CAA विरोधी जिस तरह से सारी हदें पार कर रहे हैं. उसे देखकर लोगों का धैर्य चूकता हुआ दिखाई दे रहा है.

1. यवतमाल में एक महिला ने दिखाया साहस

महाराष्ट्र के यवतमाल में CAA और NRC का विरोध करते हुए टोपी पहने मजहबी कट्टरपंथी दंगाई एक महिला की दुकान में घुस गए. लेकिन उस महिला के लिए ये दुकान नहीं बल्कि अपने बच्चों की रोटी का सवाल था. कोई भी मां अपने बच्चों के पेट पर लात पड़ती हुई नहीं देख सकती थी.

फिर क्या था उस बहादुर महिला ने अपने हाथों में मिर्च का पावडर उठाया और अपनी दुकान बंद कराने आए CAA विरोधियों पर झोंकना शुरु कर दिया. फिर क्या था सभी मजहबी दंगाई वहां से भाग खड़े हुए.

इस महिला के साहसी कृत्य के बाद बाकी दुकानदारों को भी गुस्सा आया और उन्होंने दंगाईयों को खदेड़ना शुरु कर दिया. यवतमाल की ये घटना मात्र एक उदाहरण थी पुणे के सारसबाग, स्वारगेट, गोलीबार मैदान, चंदननगर, येरवडा हर जगह स्थानीय लोगों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया.

#WATCH A shopkeeper in Yavatmal uses Red Chilli powder to stop the agitators protesting against CAA, NRC and NPR from shutting her shop today during Bharat Bandh called by multiple organisations. #Maharashtra pic.twitter.com/32aE3JaReU

2. सीतामढ़ी में CAA विरोधियों की पिटाई

बिहार के सीतामढ़ी में नागरिकता संशोधन कानून(CAA) के विरोध में जुलूस निकाल रहे लोगों पर स्थानीय लोग भड़क गए. CAA के विरोध में लोग देश के खिलाफ नारे लगा रहे थे. जिसकी वजह से स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने लाठियों से उनकी पिटाई शुरु कर दी. फिर क्या था CAA विरोधियों में भगदड़ मच गई. इस घटना में 15 लोग घायल हो गए.

#WATCH Bihar: A clash broke out between two groups - one protesting against #CitizenshipAmendmentAct & National Register of Citizens (NRC) and the other supporting it, in Sitamarhi today. 15 people were injured in the clash. Police personnel have now been deployed in the area. pic.twitter.com/WDvib4BcAR

— ANI (@ANI) January 29, 2020