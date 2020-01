शरद पवार की सुरक्षा हटाई, एनसीपी केंद्र पर हमलावर

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए NCP (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार की सुरक्षा हटा दी है. पवार के दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास से सुरक्षा हटाने को लेकर केंद्र के खिलाफ बदले की राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है.

एनसीपी इसे लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है. महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि इस प्रकार के कदम से पार्टी नेताओं को डराया नहीं जा सकता. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी.

गृहमंत्री ने कहा, यह केवल राजनीति

शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि सुरक्षा हटाना चौंकाने वाला है. उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी इस बात से वाकिफ हैं कि शरद पवार एक वरिष्ठ नेता हैं और वो कई बार खतरे का सामना कर चुके हैं. संजय राउत का कहना है कि पहले भी उन पर हमले हो चुके हैं. उन्होंने गांधी परिवार की सुरक्षा हटाए जाने का भी जिक्र किया. बोले कि पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी और अब पवार की सुरक्षा घटाई गई है, जो गंभीर चिंता का विषय है.

Anil Deshmukh, Maharashtra Home Minister on reports of withdrawal of NCP Chief Sharad Pawar's security: He had Z+ security, he has served as the CM of Maharashtra for several years. Decision to withdraw his security is politics by the central government,this is not good.(24.1.20) pic.twitter.com/Ju6YZRFRV1

