कार्टून शेयर करने पर शिवसैनिकों ने पूर्व नेवी अफसरों से की मारपीट, पुलिस ने आरोपियों को छोड़ा

मुंबईः महाराष्ट्र में शिवसेना पूरी तरह से भटकी नजर आ रही है. पिछले साल सरकार बनाने के लिए गठबंधन करते हुए कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह अपनाने की शर्त रखी थी, लेकिन इस चक्कर में शिवसैनिक तो पूरी तरह लचक ही गए.

कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद शिवसेना की दादागिरी का एक और उदाहरण सामने आया है. आरोप है कि शिवसैनिकों ने एक रिटायर्ड नेवी अफसर के साथ मारपीट की. शिवसैनिक इस बात से बौखलाए थे कि आखिर एक्स नेवी अफसर ने सीएम उद्धव का कार्टून क्यों शेयर किया.

बुजुर्ग को आई है गहरी चोट

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार शाम को मुंबई में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और लोगों ने इसकी निंदा की है. पीड़ित पूर्व नेवी अफ़सर का नाम मदन शर्मा है और उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कार्टून शेयर किया था.

Extremely sad & shocking incident.

Retired Naval Officer got beaten up by goons because of just a whatsapp forward.

Pls stop this GundaRaj Hon Uddhav Thackeray ji.

We demand strong action and punishment to these goons. https://t.co/g4fQ5xfPYz pic.twitter.com/p1vdP2P0m8 — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 11, 2020

मदन शर्मा के चेहरे और उनकी दायीं आंख में चोट आई है. 65 साल के शर्मा मुंबई के ईस्ट कांदिवली में रहते हैं. इस मामले में एफ़आईआर दर्ज कर ली गई है.

वाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया था मीम

मदन शर्मा ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा है कि उन्होंने अपनी रेसिडेंशियल सोसाइटी के वॉट्सऐप ग्रुप में मुख्यमंत्री के कार्टून को शेयर किया था. इसके बाद उन्हें कमलेश कदम नाम के किसी व्यक्ति का फोन आया और उसने उनसे उनका नाम और पता पूछा.

Shiv Sena's Kamlesh Kadam and five others, arrested in connection with the attack on a retired Navy officer, granted bail by Samta Nagar Police Station. #Mumbai https://t.co/vK9mC7lnyb — ANI (@ANI) September 12, 2020

शर्मा ने कहा है कि दोपहर में उन्हें उनके घर के बाहर बुलाया गया और कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया. पुलिस ने शिकायत के बाद कमलेश कदम सहित छह लोगों को गिरफ़्तार कर लिया था.

आरोपियों को मिली जमानत

हिंसा का शिकार हुए नौसेना के पूर्व अधिकारी ने कहा कि देश में सबको अभिव्यक्ति की आजादी है. सरकार को ऐसी छोटी चीजों की बजाय बड़ी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने बताया कि पहले शिवसैनिकों ने मारपीट की और फिर बाद में घर पर पुलिस भी भेजी गई.

इस बीच गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों को जमानत भी मिल गई है. घटना के वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग मदन शर्मा को पीट रहे हैं और उनकी शर्ट पकड़कर उन्हें घसीटकर बाहर ले जा रहे हैं.

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, फ़िल्म अभिनेत्री कंगना रनौत समेत कई लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है. फडणवीस ने ट्वीट कर कहा है कि यह बेहद दुखद है और उद्धव ठाकरे को इस गुंडाराज को रोकना चाहिए.

परिवार के साथ धरने पर बैठे भाजपा नेता

पुलिस से आरोपियों को जमानत मिल जाने पर पीड़ित परिवार और लोगों में उबाल आ गया. लोग पुलिस पर मामले में लीपापोती का आरोप लगाने लगे. साथ ही उन्होंने त्वरित कार्रवाई की मांग की. अपनी मांग न माने जाने तक पीड़ित परिवार नारेबाजी करता हुआ अडिशनल कमिश्नर के ऑफिस पहुंचा और वहीं धरने पर बैठ गया. इस दौरान भाजपा नेता भी उनके साथ रहे.

Maharashtra: BJP leaders, and daughter of Madan Sharma, retired Navy officer who alleged he was beaten up by Shiv Sena workers in Mumbai, stage protest outside the office of Additional Commissioner of Police demanding accused to be booked under non-bailable offences. https://t.co/vUmrrQcHhT pic.twitter.com/hSlkVlg5yQ — ANI (@ANI) September 12, 2020

पीड़ित परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है.

