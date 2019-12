स्मृति बोलीं- मेरी ओर बांह चढ़ाकर बढ़े कांग्रेसी सदस्य

नई दिल्लीः उन्नाव में दुष्कर्म पीड़िता को जलाए जाने की घटना पर शुक्रवार को लोकसभा में चर्चा हो रही थी. इस दौरान कांग्रेस के कुछ सदस्यों और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच तीखी नोंकझोक हुई. सत्ता दल के सदस्यों ने धमकी भरे अंदाज में पेश आने के लिए मुख्य विपक्षी दल के दो सदस्यों टीएन प्रतापन एवं डीन कुरियाकोस से माफी मांगने और ऐसा नहीं करने पर उन्हें निलंबित करने की मांग की. कांग्रेस के इन सदस्यों के सदन में मौजूद नहीं रहने और सत्ताधीश पक्ष के सदस्यों की ओर से माफी की मांग पर अड़े रहने के कारण सदन की कार्यवाही दो बार रोकनी पड़ी. दरअसल, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने शून्यकाल के दौरान उन्नाव की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि आज हम एक तरफ राम मंदिर बनाने जा रहे हैं तो दूसरी तरफ देश में ‘सीताएं जलाई जा रही हैं .’

Union Minister Smriti Irani: Today, I had a Congress MP chastise me for he said I spoke aggressively. In the House, some male MPs came towards me rolling up their sleeves, following which a young MP said, "Why did Smriti Irani even speak?" pic.twitter.com/MwNZoFz8Lp

