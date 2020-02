सोनभद्रः जहां से सोना निकलना था, वहां से क्यों निकल रही हैं लाशें

सोनभद्रः जिस सोनभद्र की पहाड़ी से कुछ दिन पहले सोना निकलने की खबरें छाई हुई थीं, वहां अभी लाशें निकालने का सिलसिला जारी है. एक दुखद हादसे के कारण यहां प्रशासन के हाथ-पांव फूले हुए हैं और स्थानीय लोगों में अफरातफरी का माहौल है. हुआ यह कि ओबरा थाना क्षेत्र के बिली मारकुंडी खनन एरिया में शुक्रवार शाम अचानक खदान धंसने से दो मजदूर घायल हो गए और चार से अधिक मजदूरों के दबे होने की बात सामने आई थी. शनिवार सुबह बचाव व राहत कार्य के दौरान एक शव मिलने की बात सामने आई है.

एक शव मिला, राहच कार्य जारी

शुक्रवार की शाम को घटना होने के बाद से ही खदान क्षेत्र से मलबा हटाने का काम चल रहा है. शुक्रवार की रात में अंधेरा काफी होने और पत्थर दोबारा गिरने की आशंका को देखते हुए रात में राहत और बचाव कार्य रोक दिया गया था. शनिवार सुबह जैसे ही फिर से राहत और बचाव कार्य प्रशासन की देखरेख में शुरू हुआ वैसे ही पत्थरों के नीचे से एक मजदूर सुरेंद्र निवासी पतेहवा का शव बरामद हुआ.

Sonbhadra: At least 4 labourers feared trapped in a stone mine in Markundi area. Sonbhadra DM, S Rajalingam says, "We are being told that around 6 people were working here. 2 have been rescued & taken to a hospital. They're stable. Rescue operation is on. NDRF has been informed." pic.twitter.com/5wvgW7OBU6

— ANI UP (@ANINewsUP) February 28, 2020