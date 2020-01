गिरीडीह में भाजपा ने नागरिकता कानून को लेकर निकाली रैली, पथराव

गिरिडीहः नागरिकता संशोधन कानून को लेकर स्थितियां अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई हैं. लोगों तक सरकार की मंशा और कानून के प्रचार के लिए भाजपा जुटी हुई है. इसके लिए रैली और सभाएं की जा रही हैं. झारखंड के गिरीडीह में भाजपा नागरिकता कानून को लेकर ऐसी ही एक रैली कर रही थी, जिसमें रैली पर पथराव हो गया. धीरे-धीरे स्थिति बिगड़ गई और फिर पुलिस को एक्शन लेना पड़ा. हालांकि स्थिति नियंत्रित हो गई, लेकिन अब भी क्षेत्र में तनाव बना हुआ है.

आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े

संशोधित नागरिकता कानून के समर्थन में भाजपा की ओर से यहां आयोजित एक रैली पर पथराव किया गया जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. यह घटना तब हुई जब जिले की छह विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा कार्यकर्ता सीएए के समर्थन में जुलूस निकाल रहे थे.

Jharkhand: Police lathi-charged&fired tear gas in Giridih earlier today, after stones were pelted during a rally called by BJP&other organisations in support of #CitizenshipAct. SP SK Jha says,"Some miscreants tried to disrupt law&order but we took control of the situation soon." pic.twitter.com/Ryc95oHyEQ

— ANI (@ANI) January 12, 2020