कोरोना पर सियासत कर रहीं सोनिया गांधी को सुब्रमण्यम स्वामी का करारा जवाब

नई दिल्ली: सोनिया गांधी और राहुल की कोरोना वायरस पर चल रही सियासत का जवाब देने के लिए भाजपा के राज्यसभा सांसद सामने आए. उन्होंने कांग्रेस को जमकर लताड़ लगाई. सोनिया गांधी ने अपनी राजनीति करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मिथ्या आरोप लगाए थे जिसके जवाब में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि सोनिया गांधी कोई अर्थशास्त्री नहीं है जिनके सुझाव सरकार को मानना चाहिए.

ट्वीट करके साधा निशाना

TDK today sent a letter to PM proposing a five point solution for the MSME crisis. But she not being an economist, nor is her ghost writer, proposes only handouts for MSMEs. What MSMEs need is low interest loans & a captive market for demand for its output, killed earlier by UPA

— Subramanian Swamy (@Swamy39) April 25, 2020