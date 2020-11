India and Luxembourg के बीच शिखर वार्ता, PM Modi ने संबंधों की मजबूती पर दिया जोर

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए भारत-लग्जमबर्ग द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में शिरकत की. इस दौरान उन्‍होंने लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय संबंधों के सभी आयामों पर बातचीत की. प्रधानमंत्री ने वार्ता के दौरान Corona के कारण Luxembourg में हुई जनहानि के लिए भी संवेदना जताई.

अपने संबोधन के दौरान PM Modi ने कहा कि Luxembourg में कोरोना संक्रमण से हुई जानहानि के लिए मैं अपनी और 130 करोड़ भारतवासियों की तरफ से संवेदना प्रकट करता हूं.

दो दशकों में पहली बार शिखर बैठक

भारत और लक्जमबर्ग (India and Luxembourg) के बीच दो दशकों में पहली बार गुरुवार को शिखर बैठक आयोजित किया गया था. इस बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक आदान-प्रदान बढ़ाने की बहुत क्षमता है.

प्रधानमंत्री ने दुनिया के इस तीसरे सबसे बड़े विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) देश से वित्तीय और डिजिटल तकनीक में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया. वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सम्मेलन को संबोधित करते हुए PM Modi ने कहा कि लोकतंत्र, कानून का राज और स्वतंत्रता जैसे साझा आदर्शों ने दोनों देशों के संबंधों और आपसी सहयोग को मजबूती दी है.

I welcome the agreements in the area of space and finance. We know that we are stronger when we work together. You can count on us. We have supported and welcomed India's election to UNSC for the term 2021-22: Prime Minister of Luxembourg Xavier Bettel https://t.co/pUxwDRsGyO pic.twitter.com/bbMTd5L76S

