सुप्रीम कोर्ट ने तय किए सात बिंदु, इन पर की जाएगी धार्मिक स्वतंत्रता की परख

नई दिल्लीः सबरीमाला मामले में सुनवाई 17 फरवरी से सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी जो प्रतिदिन की जाएगी. इसके अलावा विभिन्‍न धर्मों में धार्मिक स्‍वतंत्रता को लेकर सवाल निश्चित किए गए हैं जिनकी सुनवाई होनी है. कोर्ट ने इस मामले से संबंधित जानकारी सोमवार को दी है. 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इससे से जुड़ा एक व्यापक फैसला लेकर सुरक्षित रखा था, जिसे भी सोमवार को सुनाया गया है. सवाल था कि क्या सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई का दायरा बढ़ा सकता है, ताकि इसमें विभिन्न धर्मों की महिलाओं के साथ भेदभाव का मुद्दा बड़ी पीठ को विचार के लिए भेजा जा सके.

तय किए गए हैं सात सवाल

आस्था-परंपरा व मौलिक अधिकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. 9 सदस्यों वाली बेंच की अगुवाई कर रहे चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने फैसला सुनाया है. उन्होंने कहा है कि 17 फरवरी से मामले की प्रतिदिन सुनवाई की जाएगी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 7 सवाल भी तय कर दिए हैं. केंद्र सरकार का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रखेंगे.

इन विषयों पर होगी गहन चर्चा

9 सदस्यों वाली बेंच धार्मिक आस्था पर विस्तार से चर्चा करेगी. इस दौरान धार्मिक स्वतंत्रता की अवधारणा, उसका दायरा, मान्यताएं उनका प्रभाव, धार्मिक स्वतंत्रता और नैतिकता जैसे विषयों पर गहन चर्चा और बहस की जाएगी.

कोर्ट ने सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर रोक से किया था इनकार

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की पीठ ने साफ किया था कि वह सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश के साथ-साथ मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश, एक गैर-पारसी से शादी करने वाली पारसी महिलाओं को अगियारी में प्रवेश पर रोक और दाउदी बोहरा समुदाय के बीच महिलाओं के खतना की परंपरा पर भी सुनवाई करेगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिकाओं को लंबित रखते हुए केस को 7 जजों की बड़ी बेंच के पास भेज दिया था.

