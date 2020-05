राष्ट्रवादी पत्रकारों को निशाना बनाना बनी प्रथा! ..और कांग्रेस को आ रहा है मजा

बड़े अफसोस की बात है कि जो सच्चे पत्रकारिता का कर्तव्य निभाते हुए देशहित की बात करेगा उसे झूठा साबित करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए और उसके खिलाफ कानून षड्यंत्र रचने के लिए कुछ तथाकथित राष्ट्रविरोधी खेमा किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार रहता है. एक बार फिर ऐसा हुआ है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी को खूब मजा आ रहा है.

पूरी दुनिया देखती है कि एक समूह जिसने इस बात की कसम खा ली है कि इस देश में आतंकवादियों की भर्त्सना की जाएगी तो उनसे सहन नहीं हो पाएगा. लेकिन, वो खुलकर आतंकवादियों का महिमामंडन करने के लिए आजाद और उन्हें अधिकार प्राप्त है, इसके बावजूद अफज़ल की फांसी पर शर्मिंदा होने वाले और आजादी की मांग करने वालों की शामत आती है तो उस वक्त वे "बोलने की आजादी" की धौंस दिखाते हैं. लेकिन सच दिखाने वाले पत्रकार सुधीर चौधरी को टारगेट करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर जाते हैं.

इस देश में शहादत देने वाले सैनिकों को शहीद कहा जाने में भी एक समूह के सीने में आग की लपटे उठने लगती हैं. लेकिन, एनकाउंटर में मारे जाने वाले आतंकवादियों के जनाज़े को शानदार जुलूस के साथ धूमधाम से निकाला जाता है. राष्ट्रवादी पत्रकार इस वक्त देश के उस नीच समूह के निशाने पर हैं, जिन्हें वैसे लोग अच्छे लगते हैं जो देश को बांटने की बात करते हैं. लेकिन, जो पत्रकार पूरे देश के सामने कटु सत्य परोसने की पत्रकारिता करता है. उसके खिलाफ FIR लिखी जाती है, ये खेल धड़ल्ले से चल रहा है.

जी हां, ये बिल्कुल सच है कि जेहाद के प्रकार की सच्चाई सामने आई, तो एक समूह को मिर्ची लग गई. राष्ट्र के हित में अपनी पत्रकारिता से जन-जन तक सत्य पहुंचाने वाले पत्रकार सुधीर चौधरी के खिलाफ एक साजिश रची गई. केरल के एक वकील ने FIR दर्ज कराई. ये वकील केरल में All India Youth Federation यानी AIYF के Joint Secretary हैं. AIYF वामपंथी विचारधारा का समर्थन करने वाली एक संस्था है. ये संस्था Communist Party Of India यानी CPI का Youth Outfit है. केरल में वामपंथी गठबंधन Left Democratic Front की सरकार है. जिसका CPI भी एक हिस्सा है. यानी केरल में इस व्यक्ति की पार्टी की ही सरकार है.

This is the price for daring to speak against #ZameenJihad in Jammu,#LoveJihad in Kerala,

PFI funding of CAA protests,

and for daring to enter Shaheen Bagh.

I have all the respect for the law but these tactics won’t stop me. Bring it on! https://t.co/4xoLhIgDSi

— Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) May 7, 2020