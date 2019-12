राज्यसभा में पास हुआ कर संशोधन विधेयक, वित्त मंत्री ने कांग्रेस को दिया माकूल जवाब

नई दिल्लीः केंद्रीय वित्त मंत्री गुरुवार को संसद में बेहद मजबूती से बोलती दिखीं. उन्होंने तंज का जवाब तंज से दिया और विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस को खूब छकाया. इसमें खास यह रहा है कि आज वित्त मंत्री के सामने विपक्षी दल के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम भी मौजूद थे. मौका था टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल 2019 का, जिसे राज्यसभा से पास कर दिया गया. सितंबर में सरकार द्वारा कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के लिए लाए गए अध्यादेश की जगह इसे पास किया गया है. यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह बिल कानून की रूप ले लेगा.

अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए सरकार नए रिफॉर्म करेगी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में जानकारी दी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विकसित करना, खनन का काम करना और किताबें छापने का काम लोवर टैक्स ब्रैकेट के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा नहीं माना जाएगा. गुरुवार को राज्यसभा में ​वित्त मंत्री ने कहा,

FM Nirmala Sitharaman in Rajya Sabha: What was statement given by one of the finance ministers when in 2012 price rise was high, "When urban middle class can buy a bottle of water for Rs 15 ,why do they make so much noise about price rise". pic.twitter.com/QAuEahWUsB

— ANI (@ANI) December 5, 2019