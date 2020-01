पूर्व सीएम नायडू को हिरासत में लेकर छोड़ा, तेदेपा के 17 विधायक निलंबित

अमरावतीः तीन राजधानियों का प्रस्ताव पारित होने के दौरान आंध्रप्रदेश की विधानसभा में खूब हंगामा बरपा. सीएम रेड्डी के प्रस्ताव का तेलगू देशम पार्टी ने जोतोड़ विरोध किया. तेदेपा राज्य का प्रमुख विपक्षी दल है. विधानसभा में हंगामा करने वाले टीडीपी विधायकों को स्पीकर ने दिन भर के लिए निलंबित कर दिया. इसके बाद धरना-प्रदर्शन, हिरासत का लंबा दौर देर रात तक चला.

#UPDATE Former Andhra Pradesh CM and TDP chief N Chandrababu Naidu was detained outside the state assembly, as he wanted to go into villages in Amaravati. Police took him and others in a police van and dropped them at his residence. https://t.co/9cN8bGhiEZ

