रियासी में फिर फैलाना चाहते थे आतंक, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े तीन मददगार गिरफ्तार

श्रीनगरः आतंक के सफाए में लगे सुरक्षाबलों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है. घाटी में आतंकियों के मंसूबे और उनका गढ़ दोनों की ही मिट्टी पलीत हो रही है. इस कड़ी में पुलिस व सेना के संयुक्त टीम ने लश्कर-ए-तैयबा के तीन मददगारों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आतंकियों के मददगारों से पूछताछ की गई तो उन्होंने चौंकाने वाले सनसनीखेज खुलासे किए हैं.

रियासी में जमाना चाहते थे आतंक की जड़ें

जानकारी के मुताबिक, पुलिस की ओर से बताया गया है कि पकड़े गए तीनों आरोपियों ने यह जुर्म स्वीकार कर लिया है कि वह तीनों आतंकियों के मददगार हैं.

उन्होंने बताया कि आतंकी सरगना एक बार फिर रियासी में आतंक की जड़ें बनाना चाहते हैं. पकड़े गए लोगों से रुपये व अन्य सामग्री बरामद हुई है.

आईएसआई के हैंडलर मोहम्मद कासिम के संपर्क में थे

लश्कर के 3 मददगारों को गिरफ्तार करने के बाद रियासी की एसएसपी रश्मि वजीर ने कहा, कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा की प्रमुख पुनरुद्धार योजना को विफल कर दिया गया और 3 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए. वे आईएसआई के हैंडलर मोहम्मद कासिम के संपर्क में थे, जिसने 18 साल पहले घुसपैठ की थी. इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और एसआईटी का भी गठन किया गया है.

The arrested people include govt employee, labourer & shopkeeper. We've verified some of their back accounts & detected some benami transactions. Some more persons will be arrested in this case. They were trying to lure family members of former terrorists: Reasi SSP Rashmi Wazir https://t.co/eQ64ZRahWj

