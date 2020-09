बड़गाम में आतंकियों ने की BDC चेयरमैन की हत्या, BJP नेताओं से थी नजदीकी

श्रीनगरः कश्मीर घाटी में सुरक्षाबल एक-एक करके आतंकियों को ठिकाने लगा रहे हैं. आतंक की कमर टूटने से बौखलाए आतंकी अपनी बौखलाहट को नागरिकों पर निकाल रहे हैं. सामने आया है कि जम्मू-कश्मीर के बड़गाम जिले में बुधवार को आतंकियों ने एक बीडीसी सदस्य की घर के बाहर हत्या कर दी है. BDC की पहचान भूपिंदर सिंह के तौर पर हुई है. वह खाग के ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष थे.

कई दिनों बाद घर आए थे वापस

जानकारी के मुताबिक, BDC भूपिंदर सिंह सुरक्षा के बीच कई दिनों से श्रीनगर में रह रहे थे. वह कई दिनों बाद वापस घर आए थे. इस हमले के बाद पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. आतंकियों का अबतक कुछ भी पता नहीं चल सका है.

वहीं, मृतक के पीएसओ से पूछताछ की जा रही है. आतंकियों ने घर के बाहर ही फायरिंग कर BDC की हत्या की है.

Around 1945 hrs, terrorists fired upon BDC Chairman Khag, Bhupinder Singh, who died on spot. He had dropped the 2 PSOs accompanying him at Khag PS & proceeded to his residence in Srinagar. Without informing police, he moved to village Dalwash, where he was attacked: J&K Police https://t.co/Y5mbIx7nAz

उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर जताया दुख

पूर्व मुख्यमंत्री और NC नेता उमर अब्दुल्ला ने BDC की हत्या पर अफसोस जताया है. उन्होंने ट्वीट किया कि बीडीसी पार्षद भूपिंदर सिंह की हत्या के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ. मुख्यधारा के जमीनी राजनीतिक कार्यकर्ता आतंकवादियों के लिए आसान लक्ष्य हैं

Very sorry to hear about the assassination of BDC councillor Bhupinder Singh. Mainstream grass root political workers are easy targets for militants & unfortunately in recent years the threat to them has only increased. My condolences to his family. May his soul rest in peace.

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) September 23, 2020