रविवार से खुल रहे हैं गंगोत्री धाम के कपाट, मुखबा से मां गंगा की डोली रवाना

उत्तरकाशीः कोरोना संकट के बीच चार धाम के कपाट तय मुहूर्त पर खोले जा रहे हैं, हालांकि अभी श्रद्धालु दर्शन के लिए कब प्रस्थान कर सकते हैं, यह नहीं तय किया गया है. गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया (रविवार) के दिन पौराणिक परंपरा अनुसार वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तय शुभ मुहूर्त पर 26 अप्रैल को विधिवत खोले जाएंगे. कपाट खोलने के लिए मंदिर समिति के पदाधिकारियों एवं तीर्थ पुरोहितों इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. तय किया गया है कि कम और आवश्यक लोग ही रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग भी अपनाई जाएगी.

मां गंगा की डोली प्रस्थान

कपाट खुलने से पहले मां गंगा की डोली मुखबा से निकली. यहां से डोली गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान कर रही है. मुखबा उत्तरकाशी जिले में है और मां गंगा का शीतकालीन प्रवास है. डोली रात्रि विश्राम भैरव घाटी स्थित भैरव मंदिर में करेगी. यहां से 26 अप्रैल की सुबह मां गंगा की डोली गंगोत्री धाम पहुंचेगी. यहां विधि पूर्वक वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दोपहर में गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे. इसका समय 12ः35 बजे दोपहर रखा गया है.

रविवार को निकलेगी मां यमुना की डोली

इसके बाद 26 अप्रैल की सुबह मां यमुना की डोली खरसाली से यमुनोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी. खरसाली मां यमुना का शीतकालीन प्रवास है. इसी डोली की अगुवाई शनिदेव की डोली करती है. पौराणिक मान्यता के अनुसार शनिदेव व मां यमुना भाई-बहन हैं. डोली के यमुनोत्री धाम पहुंचने पर मंत्रोच्चार के साथ कपाट खोले जाएंगे.

सिर्फ 21 लोगों को मिली मंजूरी

कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉक डाउन में गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के समय प्रशासन ने 21 लोगों को ही मंजूरी दी है. बेहद सीमित संख्या में लोग धाम खुलने के समय मौजूद रहेंगे. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखना होगा. इस वर्ष आपदा प्रबंधन मंच से जुड़ी रेणुका समिति और केदान जन विकास समिति ने सजावट का काम किया है.

केदारनाथ थाम के कपाट 29 को खुलेंगे

गंगोत्री-यमुनोत्री धामों के कपाट खुलने के बाद 29 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे. इस दिन कपाट खुलने की संस्कृति के निर्वहन के दौरान महज 16 लोगों को शामिल रहने की अनुमति दी गई. मंदिर के मुख्य पुजारी भी इसमें शामिल रहेंगे.

Only 16 people, including the Chief Priest of Kedarnath temple (in file pic), to be present when the portals of the temple open on 29th April. 'Darshan' for the devotees will not be allowed at the temple as of now: Mangesh Ghildiyal, District Magistrate, Rudraprayag #Uttarakhand pic.twitter.com/d24aU4oDv1

— ANI (@ANI) April 22, 2020