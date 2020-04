बहुत अहम हैं अगले 6 दिन, जानिये 20 अप्रैल के बाद क्या होगा

नई दिल्ली: कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश को पीएम मोदी ने आज नया मन्त्र दिया. इस युद्ध को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे से लड़ रहे हैं और सभी भारतवासियों से पूरा सहयोग मांग रहे हैं. पीएम मोदी ने कहा कि ने कहा कि अगर अगले एक हफ्ते में जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आएगा, वहां कुछ शर्तों के साथ जरूरी सेवाओं को शुरू किया जाएगा. इसमें भी सोशल डिस्‍टेंसिंग का सख्‍ती से पालन करना अनिवार्य होगा.

20 अप्रैल को होगी संक्रमित इलाकों की समीक्षा

आपको बता दें कि 20 अप्रैल के बाद पूरे देश में कोरोना संक्रमित जगहों की समीक्षा की जाएगी और ये तय किया जाएगा कि कहां पर अभी संक्रमण बढ़ रहा है. जिन इलाकों में कोरोना के नए केस नहीं आएंगे वहां कुछ शर्तों के साथ छूट दी जा सकती है.

उल्लेखनीय तथ्य ये है कि देश के 15 राज्यों के 25 जिलों में 14 दिन से कोई नया केस नहीं आया है जहां 14 दिन पहले तक कोरोना संक्रमण के मामले आते रहे हैं. ऐसे स्थानों को चिन्हित करके कुछ राहत दी जा सकती है लेकिन घर से बाहर निकलने के शेष नियम सख्त होंगे. पीएम मोदी जानते हैं यदि अधिक राहत दे दी गई तो संक्रमण दोबारा फैल सकता है. ये समय सरकार और प्रशासन का साथ देने का है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपूर्ण भाषण की 10 बड़ी बातें.

अगले छह दिन रहेगी कठोर सख्ती

आपको बता दें कि अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी. 20 अप्रैल तक हर कस्बे,हर थाने,हर जिले हर राज्य को परखा जाएगा कि वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है.

While making new guidelines, we have kept in mind the interests of the poor and daily wage workers. Harvesting of Rabi crops is also underway. Central Govt and state Govts are working together to ensure that farmers face minimal problems: PM Modi #COVID19 pic.twitter.com/Z9Se34DlbH

