हैदराबाद में पीड़िता के अपराधियों की हत्या पर परिजनों और निर्भया की मां ने जताई खुशी

हैदराबाद: पीड़िता की आरोपियों को मौत के घाट उतारे जाने के बाद लगातार प्रतिक्रियाओं का बाजार गर्म हो चुका है. निर्भया की मां ने हैदराबाद पुलिस के इस काम की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि वह विनती करती हैं कि पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए. उन्होंने कहा कि पीड़िता के साथ जो भी हुआ है, उसकी सजा मिलनी जरूरी थी.

Asha Devi, Nirbhaya's mother on all four accused in rape&murder of woman veterinarian in Telangana killed in encounter: I am extremely happy with this punishment.Police has done a great job & I demand that no action should be taken against the police personnel. pic.twitter.com/frL3sRqcD6 — ANI (@ANI) December 6, 2019

पुलिस ने सही किया है. वह इससे खुश हैं. उन्होंने कहा कि "निर्भया के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए वह हर चौखट पर घुम रही हैं लेकिन उस घटना को 7 साल हो गए. आरोपियों को बहुत पहले ही फांसी पर लटकाया जाना चाहिए था. तभी सही मायनों में न्याय हो पाता."

Asha Devi, Nirbhaya's mother: I have been running from pillar to post for the last 7 years. I appeal to the justice system of this country and the government, that Nirbhaya's culprits must be hanged to death, at the earliest. https://t.co/VoT5iv2caf pic.twitter.com/5ICgJUYaNz — ANI (@ANI) December 6, 2019

हैदराबाद पीड़िता के पिता ने कहा यहीं है न्याय

वहीं हैदराबाद में पीड़िता के पिता कहते हैं कि "उनकी बेटी को मरे हुए 10 दिन हो गए. मैं हैदराबाद पुलिस और सरकार को इस के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा.

Father of the woman veterinarian on all 4 accused killed in police encounter: It has been 10 days to the day my daughter died. I express my gratitude towards the police & govt for this. My daughter's soul must be at peace now. #Telangana pic.twitter.com/aJgUDQO1po — ANI (@ANI) December 6, 2019

अब जा कर मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिली होगी." यहीं नहीं चारों अपराधियों को पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद हर तरफ हैदराबाद पुलिस के काम की तारीफ हो रही है. सोशल मीडिया पर भी मिल रही प्रतिक्रियाओं में लोगों ने इसे सही ठहराया है.

पुलिस ने कहा सेल्फ डिफेंस में मारी गोली

भले ही यह कानूनी किताब में लिखे गए प्रावधानों के हिसाब से गलत हो, लेकिन लोगों की भावना इससे जुड़ चुकी थी. दरअसल, हैदराबाद पुलिस ने भी इसे सेल्फ डिफेंस बताया है. उन्होंने बयान जारी किया कि आरोपियों को वारदात की जगह पर घटना की प्रतिपुष्टि के लिए ले जाया गया था. घटनास्थल पर चारों अपराधियों ने पुलिस के चंगुल से छूट कर भागने का प्रयास किया. पुलिस की रिवाल्वर छीनने का प्रयास किया तो पुलिस को भाग रहे आरोपियों पर मजबूरन गोली चलानी पड़ी.

पुलिस कमिश्नर ने पहले भी रेप आरोपियों को दी है सजा

न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि फिल्मी जगत की नामचीन हस्तियां भी हैदराबाद पुलिस की पैरोकारी में लग गई हैं. उधर यह जानकारी भी मिली कि जिस पुलिस कमिश्नर सीपी सज्जानार ने गोली मारी, उनके नाम पहले भी रेप आरोपियों का एनकाउंटर करने का रिकॉर्ड दर्ज है. पुलिस कमिश्नर सज्जानार जांच के पुलिस सुप्रीटेंडेंट थे.