महाराष्ट्र में इतने मरीजों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं, बहुत कुछ कहता है ये आंकड़ा

मुंबई: पूरा देश संजीदगी और सजगता के साथ कोरोना वायरस से मुकाबला कर रहा है. भारत में एक ओर जहां संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है तो साथ में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या उससे भी तेज गति से बढ़ रही है. महाराष्ट्र में बढ़ रहे मामलों ने सभी को चिंतित कर दिया है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की है. उन्होंने बताया कि कुल मरीजों में से 80 प्रतिशत मरीज ऐसे हैं जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए.

महाराष्ट्र के इस आंकड़े ने बढ़ाई चिंता

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने बताया कि राज्य के कोरोना मरीजों में से 80 प्रतिशत मामले ऐसे मिले, जिनमें बीमारी का कोई लक्षण नहीं मिला. सीएम उद्धव ने बताया 'महाराष्ट्र में कोरोना के 80 प्रतिशत मरीजों में कोई भी लक्षण नहीं दिखे. बाकी के 20 प्रतिशत ऐसे थे, जिनमें हल्का या गंभीर लक्षण दिख रहा था. हमें देखना है कि इन लोगों को भी कैसे बचाया जाए. अगर किसी को भी लक्षण दिख रहे हैं तो उसे छिपाइए मत, जाकर टेस्ट कराइए.

We have 80% patients who are asymptomatic and 20% are there who have mild, serious or critical symptoms. We have to see how these people are also saved. Those who are hiding it and not getting tested, if you have symptoms please go and get tested: Maharashtra CM Uddhav Thackeray pic.twitter.com/iQ28twGRIw

— ANI (@ANI) April 26, 2020