ताजनगरी पहुंचा ट्रंप परिवार, मयूर नृत्य कर किया गया स्वागत

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी दो दिवसीय भारत यात्रा के तहत अहमदाबाद के बाद आगरा पहुंचे है. आगरा में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा के खेरिया हवाई अड्डे पर ट्रंप की अगवानी की.

मयूर नृत्य ने मोहा मन

इस दौरान ट्रंप और उनके परिवार का सैंकड़ों कलाकारों ने ‘मयूर नृत्य’ प्रस्तुत कर स्वागत किया. उत्तर प्रदेश की संस्कृति की झलक देखने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का काफिला एयरपोर्ट से ताज महल की ओर रवाना हो गया है. रास्ते मे जगह-जगह कालाकार लोक नृत्य कर रहे हैं.

Uttar Pradesh: US President Donald Trump and First Lady Melania Trump received by UP Governor Anandiben Patel and Chief Minister Yogi Adityanath in Agra. pic.twitter.com/d53DDzMi35

बच्चे भी ट्रंप के स्वागत मे खड़े हैं. डोनाल्ड ट्रंप के आगमन पर ताज महल को विशेष तौर पर सजाया गया है. शाहजहां व मुमताज की कब्रों का पहली बार मडपैक कराया गया है.

सुरक्षा चाक-चौबंद

आगरा पहुंचने पर 13 किलोमीटर लंबे मार्ग पर लगभग 25,000 स्कूली छात्र उनका स्वागत कर रहे हैं. इस कार्यक्रम से पहले आईजी आगरा जोन ए सतीश गणेशन ने कहा कि मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सुरक्षा के लिए सभी उचित प्रबंध किए गए हैं.

A Satish Ganesh, IG Agra Zone, ahead of US President Donald Trump's arrival: I want to assure you that all available technology has been deployed for security. An emergency/contingency plan is also in place. We are fully prepared to receive the President. pic.twitter.com/dm4Jfj1TlL

— ANI UP (@ANINewsUP) February 24, 2020