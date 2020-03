JNU के वामपंथियों को जिन्ना पसंद है

नई दिल्ली: दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) एक बार फिर विवादों में है. जेएनयू में एक सड़क का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखा जाना टुकड़े-टुकड़े गैंग को ऐसा नागवार गुज़रा कि पहले उन्होंने रात के अंधेरे में बोर्ड पर कालिख पोती और फिर उसपर मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगा दी.

JNU में पढ़ाई के नाम पर सियासत करने वाले टुकड़े-टुकड़े गैंग की, एक और शर्मनाक हरकत सामने आई है. JNU कैंपस में यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से एक सड़क का नाम विनय दामोदर सावरकर मार्ग रखा गया था. लेकिन बीती रात कुछ सावरकर विरोधियों ने पहले तो साइन बोर्ड पर कालिख पोती और फिर उसपर जिन्ना के पोस्टर लगा दिये.

The Tukde-Tukde mindset of the commie gang in JNU is out for everyone to see once again!

ABVP unequivocally condemns the Left thugs’ cheap attempts at defacing the signboard of Veer Savarkar Marg and putting up Jinnah’s photo. pic.twitter.com/QPhafYzQUv

— ABVP (@ABVPVoice) March 17, 2020